Les préinscriptions des nouveaux bacheliers ont commencé mardi dernier.

Près de 95% de nouveaux bacheliers, soit un total de 326406, ont effectué leurs réinscriptions en ligne, a fait savoir, hier, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ainsi, sur un total de 345382 nouveaux bacheliers, 326406 ont effectué leurs préinscriptions via le portail électronique dédié à cet effet, soit 94,51%, un taux appelé à augmenter après l'expiration du délai de confirmation des réinscriptions», ajoute-t-on.

Le nouveau bachelier peut effectuer sa préinscription en remplissant sa fiche de voeux en ligne à l'adresse suivante:https://www.orientation-esi.dz, avait indiqué le ministère. Le titulaire du bac doit remplir sa fiche de voeux dans l'ordre décroissant (entre 6 et 10 choix au maximum) et imprimer la liste des filières auxquelles il ouvre droit, a souligné le ministère. Au moins deux parcours de formation de licence à inscription locale ou régionale assurés par un établissement universitaire doivent y figurer, selon le ministère. Les résultats sur le cursus universitaire que doit suivre chaque nouveau bachelier seront publiés, en ligne, le 3 août prochain et les entretiens des candidats orientés vers les Écoles supérieures des enseignants se tiendront du 4 au 8 août 2022.

Par ailleurs, le ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé, avant-hier, à Alger, que «tous les moyens humains et matériels ont été assurés, en vue de mener à bien les inscriptions universitaires des nouveaux bacheliers de la session juin 2022». Il a relevé que l'actuelle étape concernait la préinscription, qui permet aux étudiants de classer leurs six voeux et, une fois que la préinscription est confirmée, l'examen des voeux interviendra selon les critères de l'orientation». Il a promis que «le ministère est disposé à recevoir les étudiants et à assurer les prestations universitaires adéquates, dont l'hébergement». Pour la troisième année consécutive, la moyenne de réussite au baccalauréat a été revue à la baisse. Les résultats du bac ont d'ailleurs été annoncés en retard en raison de la baisse de la moyenne de passage de 9,5/20 au lieu de 10/20, concernant la session 2022. La moyenne de réussite au baccalauréat session 2020 a été fixée à 9/20. Le ministre de l'Éducation nationale avait justifié ce bac au rabais par les conditions sanitaires exceptionnelles liées à la pandémie de la Covid-19 ayant marqué, cette année-là, le déroulement des épreuves. Il faut dire que le choix des spécialités est une galère pour ceux qui ont eu une moyenne de 9,5/20.

Les chances d'accès à une spécialité de choix seraient improbables. La majorité d'entre-eux referont le bac en candidats libres à la prochaine session ou finiront par redoubler à l'université, à l'issue de la

1ère année. Dans ce contexte, 94% des étudiants de l'École nationale supérieure de mathématiques n'ont pas pu accéder à la 2e année universitaire, même s'ils sont brillants. Pour rappel, avant de s'inscrire, les concernés devaient d'abord demander leur attestation de réussite au niveau de leur lycée d'origine afin d'obtenir le code personnel permettant de faire la préinscription. Enfin, le taux de réussite à l'examen du baccalauréat session de 2022 a atteint 58,75% au niveau national.