Résumant les résultats atteints par la politique axiale adoptée par le président de la République dans la prise en charge des préoccupations des zones d'ombre, le chargé de mission à la présidence de la République, Brahim Merad, a fait état, mardi, depuis Blida, de la réalisation, en moins d'une année, de 9 100 «projets» de développement dans les zones d'ombre au niveau de différentes wilayas du pays.

Des projets «qui n'ont jamais été réalisés dans ces délais-là, tant en termes d'enveloppes affectées que de nombre des chantiers ouverts», a-t-il observé.

Ces chiffres mirobolants ressemblent curieusement à ceux «chantés» ça et làil y a quelque temps. Cependant, on peut croire que ce ne sont là que des projets de «faible importance» comme une action d'assainissement, l'ouverture d'une route, l'amélioration des conditions de scolarisation, la couverture sanitaire, ainsi que sur le raccordement aux réseaux et autres actes mineurs en soi.

Toutefois, il est remarquable que la plupart de ces opérations ont été réalisées sur financement des autorités locales, selon Merad qui a salué les efforts consentis par les walis en vue de prendre en charge les préoccupations journalières de la population.

Il a ainsi fait état de l'affectation par les autorités locales des différentes wilayas de pas moins 210 milliards/DA pour le financement de ces projets sur un total de 480 Mds/DA nécessaires à l'ensemble des 32 700 opérations recensées pour ces zones en vue d'y améliorer un tant soit peu les conditions de vie.

Le même responsable fait savoir également que 2 270 autres opérations sont actuellement en cours de réalisation et seront réceptionnées dans les prochains mois, tandis que d'autres opérations seront lancées, une fois le financement dégagé, en 2021.

Selon Merad, ces opérations ont permis de réhabiliter le rural, d'organiser la société au niveau des hameaux et villages et de créer des emplois pour les jeunes.

Lors d'un échange avec les citoyens de Djebabra, Meftah et Ouled Slama (à l'est de la wilaya), Merad a assuré que l'Etat poursuivra ses efforts de prise en charge de toutes les préoccupations de la population, affirmant que des solutions seront mises en place pour la prise en charge des 13 587 zones d'ombre recensées.

À cette occasion, il a appelé les citoyens à faire preuve de patience et à se structurer en associations de quartiers pour aider les autorités locales à concrétiser les différentes opérations en fonction des priorités.

Merad n'a pas manqué de valoriser l'expérience des autorités locales en matière de démocratie participative, appelant à sa généralisation aux autres wilayas.

À Ghaliz dans la commune de Djebabra, Merad a supervisé le raccordement de 82 foyers au réseau d'électricité et s'est enquis de l'avancement des travaux de la Route nationale N46 qui permettra de désenclaver les villages de cette commune montagneuse.

Il a également écouté les préoccupations des citoyens de Meftah et Ouled Slama, qui sont axées principalement sur le raccordement en eau potable, l'amélioration des conditions de scolarisation et la régularisation du problème du foncier, ainsi que l'aménagement urbain des cités qui connaissent une expansion anarchique.