Près de 700 autres employeurs ont, tout en bénéficiant de l'annulation des majorations et des pénalités de retard, sollicité un échéancier de paiement pour régulariser définitivement leurs situations vis-à-vis des organismes sociaux. Tels sont les derniers chiffres fournis par la Cnas à deux jours de l'expiration de l'opération, fixée au 31 janvier. La Cnas a maintenu ses bureaux de recouvrement ouverts, vendredi et hier, à même de permettre aux débiteurs retardataires de profiter de la mesure pour bénéficier d'une annulation des majorations et des pénalités de retard.

Depuis le début de la campagne entre 150 et 200 dossiers sont étudiés par les services de la Cnas de Béjaïa, qui ont mis le paquet ce week- end offrant une dernière opportunité aux débiteurs retardataires de régulariser leurs situations et de bénéficier de la mesure d'exonération conformément au décret présidentiel n° 21-12 du 25 août 2021, relative aux mesures exceptionnelles prises au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant à leur propre compte et qui restent redevables en matière de cotisations de sécurité sociale.

La Caisse d'assurance sociale des non-salariés (Casnos), la Cnas et la Cacobapth se sont associées pour organiser des journées portes ouvertes et des campagnes d'information et de sensibilisation à l'endroit des employeurs débiteurs, afin qu'ils bénéficient d'une annulation des majorations et des pénalités de retard. C'est la dernière manifestation avant l'expiration du délai de la procédure.

La campagne d'information et de sensibilisation avait débuté par une conférence de presse animée, à ce sujet, par le directeur de la Cnas de Béjaïa, qui avait expliqué que cette procédure entre dans le cadre des efforts fournis par l'Etat pour alléger les charges des non-salariés, notamment en raison des contraintes imposées par l'épidémie de la Covid-19 et les retombées socio-économiques induites par les différentes phases du confinement sanitaire en Algérie. Il avait été précisé lors d'une deuxième manifestation du genre que cette «mesure concerne tous les employeurs redevables et les employeurs affiliés à la Casnos, ainsi que les employeurs affiliés à la Cnas, ceux affiliés à la Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du Btph (Cacobapth).

C'était lors des portes ouvertes organisées au centre d'affaires de l'Edimco de Béjaïa qui s'inscrivaient dans l'élan de sensibilisation des employeurs débiteurs, au respect de l'élaboration d'un échéancier de paiement qui leur permettra d'être dispensés des majorations de paiement et des pénalités de retard, comme le stipule la réglementation en vigueur.

Une démarche très importante et vitale, en somme, notamment à la suite des désagréments subis en raison des confinements sanitaires. Les organismes concernés ont, faut-il le reconnaître, déployé beaucoup d'efforts. Aux conférences de presse, les annonces dans les médias, les réseaux sociaux et les différentes plates-formes d'information. se sont ajoutées des portes ouvertes pendant une semaine, avec le décalage des heures de fermeture des agences au-delà des horaires réglementaires, en mettant à la disposition des employeurs et des non-salariés, des équipes pluridisciplinaires et des professionnels, pour mieux traiter les demandes et d'éventuelles doléances des adhérents.