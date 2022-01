L’insouciance règne en maître, au grand dam des spécialistes qui plaident pour la vaccination et l’immunité collective. Une question renvoyée aux calendes « algériennes », estime le médecin-chef du service pneumologie à l’Etablissement hospitalo-universitaire d’Oran, le professeur Salah Lellou. « Plus de 90% des personnes admises dans deux hôpitaux de la région oranaise, ne sont pas vaccinées contre la Covid-19» a-t—il affirmé. Devant l’afflux de patients, le professeur Salah Lellou révèle que « nos équipes du service pneumologie de l’EHU se déplacent à l’hôpital Nedjma pour prêter main-forte aux équipes sur place qui font face à une forte pression. Ce qui témoigne de la situation (grave) actuelle». Le même spécialiste indique que «ll’immunité acquise après les deux premières doses ne dure pas éternellement», soulignant que «la science n’a pas encore percé tous les secrets de ce virus». Pour ce spécialiste, la protection fournie par les vaccins disponibles actuellement, ne dépasse pas réellement six mois. Aussi, plaide-t-il, pour « une troisième dose, notamment pour les personnes vulnérables. Le spécialiste estime que «l’instauration d’un pass-sanitaire ou vaccinal pour l’accès à tous les lieux et espaces publics, comme les salles des fêtes et les grandes surfaces, entre autres, obligera les gens à se faire vacciner et se protéger contre les formes graves de Covid-19». En ce sens, il a mis l’accent sur «la vaccination des enfants de 12 à 17 ans», expliquant que «cette catégorie est source de transmission du virus» du fait, explique-t-il, que «ces enfants font des formes légères, ils peuvent le transmettre à beaucoup de personnes». À Oran, il semble qu’aucun enseignement n’a été tiré des trois cauchemardesques premières vagues ayant emporté, dans leur sillage, plusieurs dizaines de personnes. La Covid- 19 continue à sévir. Les hôpitaux de Nedjma et d’El Karma sont, d’ores et déjà saturés. Les lits Covid-19, au nombre de 320, répartis entre ces deux hôpitaux, sont actuellement occupés à un taux de 83%. La wilaya compte actuellement 12 cas en réanimation dont sept patients intubés. Pour faire face au pic et alléger les hôpitaux de Nedjma et d’El Karma, les responsables locaux ont équipé l’hôpital de Gdyel d’une capacité de 240 lits.

La vaccination se poursuit un peu partout dans plusieurs localités de la wilaya. Outre les centres ouverts à travers le territoire de la wilaya, la direction de la santé fait état «de plus de 70 pharmacies d’officine de la wilaya assurant la vaccination contre la Covid-19» souhaitant «davantage d’engouement pour la vaccination, de la part des citoyens». «Les doses de vaccin sont disponibles», a-t-on indiqué. Ces officines sont quotidiennement alimentées à raison de 100 doses.