Le gaz naturel, énergie vitale, est utilisé non seulement pour la cuisine, mais aussi pour le chauffage. Indispensable pour le confort du citoyen, notamment à Bouira connue par ses divers reliefs, essentiellement des montagnes et des Hauts-Plateaux, cette source d'énergie est actuellement disponible à travers la wilaya, connue par son climat froid tout au long de l'hiver. C'est pour ces raisons que les autorités locales ont fait du raccordement au gaz naturel l'une des priorités du développement local. Durant ces derniers jours, pas moins de 1500 foyers ont bénéficié de cette source d'énergie vitale. Le wali de Bouira, la semaine dernière, lors d'une visite dans la daïra de Lakhdaria, a mis en service l'alimentation en gaz naturel de 148 foyers du village Bourbache et 224 autres foyers au village Selat Eloya et à Elmadjen. Lors d'une tournée au sud de la wilaya, le même responsable a permis l'accès au gaz à pas moins de 1100 foyers. C'était, entre autres à la commune d'El Maâmoura où les villages Ouled Barka, Ouled Rached, Bir Lekhel et Keracha, un total de 227 foyers étaient raccordés. La même opération et le même jour, a concerné les deux villages Megnine et Laâouilet, dans la commune de Bordj Khris, avec 396 foyers raccordés. Aussi, aux villages Ouled Moussa et Ouled Lalem, un total de 224 foyers ont été concernés. Enfin c'était à Ouled Rached, Chiboune, Dhraâ Ouled Mohamed et au village Tamamacht que 302 autres familles ont enfin bénéficié de ce combustible tant attendu.

Il faut dire que ce genre d'opérations de raccordement au gaz naturel n'est pas toujours chose facile; en effet l'immensité de la wilaya et surtout les reliefs montagneux, habités parfois juste par quelques familles font que le coût du raccordement est très élevé, sans qu'il ne soit amorti; parfois plusieurs kilomètres de conduites de gaz naturel servent uniquement à un hameau en pleine montagne, habité par, au maximum, une dizaine de familles. À la fin de sa tournée, le chef de l'exécutif est revenu sur ces enveloppes colossales distribuées afin d'arriver enfin à satisfaire presque la totalité des foyers de la wilaya. Le wali affirme que 90% des foyers de la wilaya sont branchés au gaz naturel et d'ici la fin du premier semestre 2022, ce sera 92%. Quant à l'électricité, le même responsable parle également d'un raccordement réalisé à

96% des foyers de toute la wilaya et que d'ici la fin du premier semestre 2022, le taux sera de 98%. En fait, le bien-être de tout un chacun commence à partir de chez-soi; en effet, pour une meilleure intégration sociale et en vue de jouir de toutes ses facultés physiques et mentales nécessaires, afin de pouvoir entamer sa journée de travail, d'études ou autre, un minimum de commodités est indispensable au foyer. Le confort est lié surtout à des conditions nécessaires à une vie décente. Ce sont des commodités que l'individu ne peut se permettre (pour lui-même), c'est à l'Etat et seulement à l'Etat de les garantir aux citoyens. Il s'agit, entre autres, de la viabilisation de la cité et du raccordement aux différentes sources d'énergie, gaz et électricité.