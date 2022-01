Les services de la sûreté de wilaya de Sétif ont mis fin aux pratiques d’un individu qui stockait plus de 9 tonnes de sucre de manière illicite, à l’intérieur d’un atelier de fabrication de chocolat ne répondant pas aux conditions d’hygiène requises, situé dans la cité Yahiaoui, à l’est de la ville de Sétif. L’opération a été réalisée suite à l’exploitation de renseignements, a précisé le chargé de la communication de ce corps constitué, le commissaire de police Abdelouahab Aïssani, ajoutant que la surveillance de l’endroit a permis la découverte et la saisie de cette quantité de sucre, dont le propriétaire ne dispose d’aucune facture. Le concerné fabriquait ses produits dans un espace dépourvu des moindres conditions d’hygiène.

Une importante quantité de ces produits a été mise à la disposition des services compétents qui s’occuperont de la destruction des produits impropres à la consommation.

La brigade économique et financière de la sûreté de wilaya a ouvert une enquête sur les circonstances de cette affaire. Deux dossiers pénaux distincts ont été élaborés à l’encontre du mis en cause qui sera poursuivi pour « stockage de quantités importantes de sucre sans facturation et fabrication de produits alimentaires dans un atelier dépourvu des moindres conditions d’hygiène.

Il a été présenté par- devant le parquet local.