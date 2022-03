Poursuivant sa lutte contre le terrorisme, l'Armée nationale populaire a mis fin aux activités de cinq éléments de soutien au terrorisme lors d'opérations distinctes. C'est ce qui ressort du communiqué transmis, hier, par le ministère de la Défense nationale. Dans ce même cadre, rappelons que lors d'une importante opération de ratissage menée dans les massifs montagneux de Skikda, l'Armée nationale populaire avait réalisé un vrai coup de maître contre les résidus du terrorisme. Après la neutralisation de huit terroristes le 19 février dernier, les éléments de l'ANP ont capturé sept autres. Un résultat extraordinaire, fruit de l'exploitation efficace du renseignement, clé de toute réussite dans la lutte contre le fléau transnationale. Le ministère de la Défense nationale avait souligné même le déplacement du général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire sur les lieux de l'opération pour féliciter les soldats sur le terrain. Pour revenir à l'actualité, le dernier communiqué soutient que «dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période du 16 au 22 mars, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national», Ainsi outre la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP, agissant contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, «ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, au niveau des territoires des 2eme et 3eme Régions militaires, 23 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogues à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 9 quintaux et 92 kilogrammes de kif traité, tandis que 46 autres narcotrafiquants ont été arrêtés. De plus, 30 kilogrammes de la même substance et 285461 comprimés psychotropes ont été saisis lors de diverses opérations exécutées à travers les autres Régions militaires». Par ailleurs, souligne la même source, «des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Djanet et Tindouf, 559 individus, et saisi 27 véhicules, 123 groupes électrogènes, 117 marteaux-piqueurs, 44 tonnes de mélange d'or brut et de pierres, des quantités d'explosifs et des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite». Dans le même contexte de contrebande, d'autres détachements ont appréhendé «17 autres individus en leur possession 36 fusils de chasse avec 7330 cartouches, en sus de 114490 paquets de cigarettes et 71 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande saisis à Oum El Bouaghi, Ouargla, El Menea, El Oued, Biskra, Khenchela, Batna et In Guezzam». Toujours dans ce même chapitre «les garde-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à 50080 litres à Tamanrasset, Adrar, Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras», a ajouté la même source qui ajoute que 135 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Djanet, Tlemcen, In Salah, Béchar et Ouargla.