Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, aujourd'hui, à un remaniement ministériel, a annoncé le porte-parole officiel de la présidence de la République Samir Aggoune. Il s'agit d'un léger “lifting" gouvernemental qui a touché neuf départements ministériels, en l'occurrence l'Intérieur et les collectivités locales, la santé, les transports, l'enseignement supérieur et la recherche Scientifique, l'industrie pharmaceutique les travaux public, les ressources en eau, Energies renouvelables et l'economie de la connaissance. Ainsi, Brahim Merad qui occupait jusque-là le poste de médiateur de la République remplace Kamel Beldjoud à l'Intérieur. Ce dernier est nommé ministre des Transports à la place d'Abdellah Moundji, nouveau secrétaire général de la présidence de la République. Ali Aoun, directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) prend la tête de l'industrie Pharmaceutique. Lakhdar Rekhroukh, qui a longtemps occupé le poste de PDG du groupe Cosider, est nommé à la tête des travaux publics. Il hérite d'un "méga-ministère" qui regroupe les travaux publics l’hydraulique et les infrastructures de base. Le ministère des ressources en eaux de Karim Hasni disparaît de la liste des départements ministériels. Hamid Badari est le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur. Alors que Abderrahmane Benbouzid qui a géré la crise sanitaire de la Covid-19 est remplacé par son secrétaire général, Abdelhak Saihi. Benbouzid est le seul est des ministres sortant où il a été précisé qu'il est appelé à de nouvelles fonctions. Suite à ce remaniement, le département de l'Environnement, occupé Samia Moualfi, s'est vu confier également les Energies renouvelables. Enfin, il est à noter que Yacine El Mahdi Walid est promu au rang de ministre "plein" avec un nouveau département qui regroupe l'économie de la connaissance, les startups et les micros entreprises. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat quitte le gouvernement.