Les habitants de Béjaïa et ses environs vaquaient normalement, hier, à leurs occupations, lorsque vers 10 h 59 min, ils furent surpris par un tremblement de terre si violent que tout le monde s'est précipité dans la rue. Cette forte secousse a été suivie d'une coupure de téléphone, qui a laissé durant un bon moment les habitants lesquels cherchaient à avoir des nouvelles de leurs familles, dans l'expectative. Il aura fallu une bonne dizaine de minutes pour que les lignes téléphoniques soient rétablies. On apprend, selon le Craag (Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique), qu'il s'agit d'une secousse tellurique de magnitude 5,5 degrés sur l'échelle ouverte de Richter. Elle a été enregistrée, hier, à 10h59. «L'épicentre de le secousse tellurique a été localisé à 28 kilomètre au nord-est de Cap Carbon, dans la wilaya de Bejaïa», a-t-on précisé.

Le tremblement de terre a été ressenti dans les wilayas de Jijel, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Tizi-Ouzou, Boumerdes et Alger, selon la Protection civile qui n'a recensé aucune victime. À Bejaia, la panique s'est généralisée un peu partout. Les habitants ont quitté précipitamment leurs demeures pour se mettre à l'abri et se protéger des débris qui pourraient se détacher des plafonds et autres balcons des bâtiments et des maisons. Un geste habituel pour les citoyens d'une région souvent secouée par des tremblements de terre. Selon le premier communiqué de la Protection civile, le séisme a fait neuf blessés légers dont deux femmes, habitant les quartiers de Taasesst et Tobbal, deux étudiants à la résidence universitaire de Targa-Ouzemmour, suite à des chutes survenues après s'être précipités à fuir leurs chambres et les autres touchés de façon bénigne par des éclats de construction.. Parmi ceux-ci figure aussi un agent de sécurité à la cité universitaire La Pépinière, victime de la chute d'un échafaudage, sans pour autant lui causer de graves blessures. Aux urgences du CHU de Béjaïa, 10 personnes, en majorité âgées, y ont été admises. Elles ont été évacuées par les éléments de la Protection civile ou par des particuliers. Dans la précipitation, de nombreux individus se sont blessés en se foulant le pied ou en tombant dans les escaliers, signale-t-on au CHU de Béjaïa, qui, une heure après le tremblement, a enregistré une dizaine de blessés. Le toit de la clinique de chirurgie infantile de Tharga Ouzemmour s'est effondré, il n'y a pas eu de dégâts matériels importants, l'essentiel des «sinistres» s'étant réduit à des fissures de maisons et des chutes de balcons, Deux demeures se sont effondrées au niveau du vieux Bougie, sans faire de victimes. Tel est le bilan provisoire. La secousse tellurique, qui a ébranlé la wilaya de Béjaïa n'a pas causé de gros dégâts ni fait des victimes, selon un premier constat du wali de Béjaïa, Kamel Eddine Karbouche. «Il y a eu plus de peur que de mal», a-t-il déclaré, ajoutant que «pour l'heure il n'y a pas beaucoup de dégâts», indiquant que tous les services de l'État sont en état d'alerte pour faire face à toute éventualité.

Une cellule de crise a, même, été installée à cet effet. La matinée d'hier a été très longue pour les habitants de Béjaia.

Une délégation ministérielle sur les lieux

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, à celui de la Santé, Abderrahmane Benbouzid et à la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, de se rendre dans la wilaya de Béjaïa afin de constaté de près les sinistres causés par la secousse tellurique survenue ce samedi matin.