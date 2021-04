Dans un communiqué transmis à notre rédaction, hier, le ministère de la Défense nationale a rendu compte de son bilan allant du 21 au 27 avril, où il souligne: «Dans le cadre de leurs nobles missions de défense et de sécurisation du territoire nationale contre toutes formes de menaces, des détachements et des unités de l'Armée national populaire ont mené plusieurs opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos Forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays.»

Dans ce contexte, le MDN rend compte des résultats probants obtenus dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et où il a été précisé: «En continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, dans diverses opérations exécutées à travers les différentes Régions militaires, 25 narcotrafiquants et saisi d'énormes quantités de kif traité s'élevant à 13 quintaux et 55 kilogrammes, que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers la frontière avec le Maroc.»

Toujours dans le contexte de la lutte contre la drogue, l'Armée nationale populaire a réussi, également, lors de ses interventions à saisir

17.770 comprimés psychotropes. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre les orpailleurs, «la Gendarmerie nationale et l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 170 individus et saisi 25 véhicules, 147 groupes électrogènes, 52 marteaux piqueurs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 459 sacs de mélange d'or brut et de pierres». Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les mêmes services ont saisi, ajoute le communiqué «174 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande», tandis que, rapporte le communiqué, «neuf individus ont été arrêtés

et 10 fusils de chasse, 53,5 quintaux de tabacs et 442 smartphones ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Béchar, Adrar, El Oued, Sétif et Oum El Bouaghi». De même, indique le MDN, « les gardes-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants, s'élevant à 19 037 litres, à Tébessa, El Tarf, Souk Ahras et Bordj Badji Mokhtar».