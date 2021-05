Les investigations lancées par les commissions en charge des études des demandes de logements à points près la daïra d'Oran font état de l'élimination de 8000 postulants. Selon les mêmes enquêtes, les demandeurs éliminés ne répondent pas aux critères requis par la réglementation, soulignant que «plusieurs postulants rayés des fichiers des demandeurs de logements sont propriétaires d'importants biens immobiliers comme des villas, d'autres ont bénéficié des aides de l'Etat, alors que plusieurs autres sont constitués de fonctionnaires dont les mensualités dépassent 100000 dinars». «La loi

108/148, régissant l'octroi du logement social à points est rigoureusement mise en oeuvre», ajoute la même source.

Dans un autre registre, la wilaya d'Oran s'apprête à distribuer 8700 logements publics locatifs dans le bloc d'habitat de Oued Tlélat, les travaux d'aménagement extérieur étant à leur fin. C'est ce qu'ont affirmé les responsables de l'Office de promotion et de gestion immobilières d'Oran soulignant que «les travaux de réalisation des blocs sont achevés à 100%», en plus d'un autre programme des 700 autres logements LPL de Haï Rabah de Misserghine réalisés par l'Opgi. Les services compétents s'attellent, en collaboration avec la direction locale de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction à mettre au point les dernières retouches des travaux d'aménagement extérieur dont le raccordement au réseau du gaz de ville, le revêtement des chaussées, la réalisation des espaces verts et des aires de jeux, ainsi que l'éclairage public, en prévision de la distribution qui sera initiée, prochainement, par les services de la wilaya.

Le programme des 8000 logements publics locatifs concrétisé au nouveau pôle urbain d'Oued Tlélat est subdivisé en trois lots. Le premier concerne 3000 unités, le second 2500 autres et le troisième 2500 unités. Ce nouveau pôle urbain compte un total de 17000 logements sociaux dont 6300 déjà distribués et le restant est en cours de construction. Ainsi, le logement décent ne manquera pas. La wilaya d'Oran mise sur «la distribution de 23000 logements publics locatifs, réalisés un peu partout dans les différentes communes de la wilaya».

Les 8700 habitations de Oued Tlélat seront attribuées aux familles vivant dans des logements précaires et les bidonvilles, «ayant été recensées depuis des années». Sur cette lancée, l'on a ajouté que «les commissions de daïras s'attellent à l'étude des dossiers et des enquêtes menées par les services concernés pour l'établissement des listes nominatives concernant ce quota de logements», révélant par la même «le retard et une grande lenteur dans quelques chantiers». «Nous procéderons à leur suivi quotidiennement, jusqu'au délai prévu de réception», a-t-on expliqué, soulignant que «la wilaya d'Oran ne compte pas rester sur ses marques en répondant à la hauteur des retards accusés dans la concrétisation des projets liés au logement.

En inspectant le projet de réalisation de 8 700 LPL à Oued Tlélat, le wali a insisté «sur la livraison de ce programme dans les délais prévus et l'application des mesures administratives à l'encontre des promoteurs retardataires, soit par la résiliation des contrats ou par le paiement de pénalités, en raison des retards enregistrés dans le domaine de l'aménagement extérieur», instruisant le directeur de wilaya du logement et le directeur général de l'Office de promotion et de gestion immobilières d'Oran, d'élaborer des rapports quotidiens sur l'avancement des travaux.