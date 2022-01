La production pharmaceutique a constitué l’essentiel des déclarations du directeur général de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (Anpp), Kamel Mansouri. S’exprimant en marge de la visite du ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, lors de sa visite à la wilaya d’Oran. Le DG de l’Anpp a souligné que «la cadence de fabrication nationale de produits pharmaceutiques connaîtra, de ce fait, une accélération dans les mois à venir» ajoutant que «cela absorbera le passif existant». Dans la foulée, il a révélé que «pas moins de 800 décisions d’enregistrement ont, durant l’année passée, été attribuées par l’Agence nationale des produits pharmaceutiques à des sociétés algériennes pour la fabrication de produits pharmaceutiques». Evoquant la qualité de la production pharmaceutique, il a souligné qu’il s’agit «de produits sûrs, de bonne qualité, répondant aux standards internationaux». Sur le plan financier, « le gain à gagner est important » .Cette production permettra une réduction de la facture d’importation» a-t-il insisté. Par ailleurs, des décisions d’enregistrement pour la fabrication de produits d’oncologie ont été attribuées.»Il s’agit, notamment des biosimilaires qui coûtent cher à l’Algérie», a dévoilé Kamel Mansouri, expliquant que «les fabricants des biosimilaires importeront la matière première et produiront les médicaments localement». Le même responsable a ajouté que «cette démarche garantira la disponibilité de ces produits sur le marché national». À l’occasion, le ministre de l’Industrie pharmaceutique s’est rendu à l’annexe de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques de la wilaya d’Oran. Cette dernière couvre 17 wilayas de l’Oouest et du Sud-Ouest. Cette agence est domiciliée dans les locaux relevant de l’Etablissement hospitalo-universitaire d’Oran «1er novembre, à l’Usto, à l’Est du chef- lieu de la wilaya. À cet égard, le ministre a émis le souhait de voir le chantier du nouveau siège de l’Agence relancé dans les plus brefs délais. Mitoyen de l’EHU, ce projet a été lancé en 2015, mais resté à l’abandon, comme constaté de visu par le ministre. Ce à quoi, le wali d’Oran, Saïd Sayoud, s’est engagé «à relancer le chantier» dans un d élai de 15 jours.