La direction du commerce de la wilaya d'Annaba est, depuis plusieurs jours, à pied d'oeuvre. Et pour cause, la permanence devant être impérativement assurée par les commerçants réquisitionnés durant les deux jours de l'Aïd El Fitr. Ces derniers devraient donc être saisis par les services de ladite direction. Une liste de plus de 300 commerçants appelés à assurer cette permanence, durant les deux jours de l'Aïd El Fitr, a déjà été établie. Ce ne sont certainement pas les mêmes commerçants qui vont assurer cette permanence, nous a confié un cadre de la direction du commerce. Et de marteler: il fallait que toute la corporation des commerçants prenne conscience de l'importance de cette action.

L'objectif est d'arriver, à moyen terme, à instaurer des traditions de travail durant ces fêtes religieuses, plus particulièrement, affirme notre vis-à-vis. Qu'il soit épicier ou boulanger ou marchand de fruits et légumes, entre autres, chacun de ces commerçants doit répondre à la fois à l'appel des services concernés et aux besoins des citoyens durant ces jours de fête. Il s'agit là d'un droit fondamental, estime ce père de famille, apostrophé sur la question.

La liste de la permanence durant les deux jours de cette fête religieuse sera-t-elle scrupuleusement respectée? Une question tout à fait légitime que l'on se pose. Au regard des expériences passées, la réponse risque de ne pas décevoir les contrôleurs de la direction du commerce de la wilaya d'Annaba, déployées pour vérifier l'adhésion des commerçants, durant les deux jours de l'Aïd El Fitr, car il est utile de noter que, depuis l'avènement de la pandémie de coronavirus, les commerçants réquisitionnés pour les deux circonstances, (en) affichant une large adhésion, dépassant les 90%, comme ce fut le cas de l'Aid El Fitr de l'année dernière. Intrigant regain de respect! Quoi qu'il en soit, les commerçants concernés par la réquisition n'ont pas le choix.

Au moindre manquement de la permanence les concernant, de lourdes amendes seront infligées aux commerçants indélicats, a tenu à rappeler notre interlocuteur.

Dans son sillage, ce dernier a tenu à souligner la politique de rigueur appliquée par la direction du commerce, en témoigne la forte mobilisation des différentes brigades, pour contrôler la qualité des produits de consommation et les prix. En effet, depuis le début du mois sacré, la DCP d'Annaba a mené plusieurs opérations de contrôle des prix et pris des mesures coercitives.

Du contrôle des prix à la qualité des produits de consommation, la lutte contre l'indélicatesse des commerçants a donné lieu à plusieurs verbalisations pour certains et à la fermeture, pour d'autres.