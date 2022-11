Après la hausse vertigineuse du prix de la pomme de terre, dont le kilogramme a atteint les 100 DA, le système de régulation des produits de large consommation s'impose avec acuité à Annaba. En effet, la direction du commerce de la wilaya d'Annaba a annoncé le déstockage de 83 quintaux de pomme de terre, des chambres froides de Koudiet Merah, dans la commune d'Aïn El-Bareda. Cédées à 55 DA/ kg, ces quantités seront distribuées aux marchands de légumes ambulants à travers les différentes communes de la wilaya. La mesure s'inscrit dans le cadre de l'application du Système de régulation des produits de large consommation (Syrpalac). Ce qui permettra aux consommateurs de s'approvisionner en ce tubercule de base pour les ménages. En ce sens, il est utile d'expliquer que le Syrpalac est un procédé qui oriente le surplus de production vers la constitution de stocks stratégiques pour réguler le marché, garantir un équilibre entre l'offre et la demande, et répondre à la demande de protection du producteur et du consommateur. Stockés dans une chambre froide gérée par la société «Idéal Prod», les 83 quintaux de pomme de terre ont déjà fait leur apparition sur les charrettes des marchands ambulants. L'opération de déstockage se poursuivra tout le long de la semaine du fait que le global des stocks s'élève à 410 quintaux de pomme de terre. Le processus a été supervisé par les services de la direction de la promotion du commerce et la promotion des eportations, des services agricoles et des éléments de la brigade régionale de la Gendarmerie nationale de la commune d'Aïn El-Berda. La démarche intervient pour faire face à l'incroyable hausse des prix que connaît, depuis plusieurs mois, la pomme de terre. Cette vaste opération d'approvisionnement des marchés et des vendeurs de légumes, va contribuer à la baisse des prix et à la stabilité du marché local. Surtout que ce produit a toujours fait, et continue de faire l'objet, d'une forte demande des consommateurs. Une démarche saluée par les marchands ambulants sillonnant les différentes communes de la wilaya. En contrepartie, les consommateurs soulignent la nécessité de contrôler l'opération vente de la pomme de terre, afin d'éviter toute spéculation. Pour rappel, le lancement du processus de traitement des surplus des récoltes de pomme de terre de la saison 2021/2022, dont le stockage a pris fin en septembre écoulé, a été décidé, après la hausse des prix de ce produit de large consommation. Le processus du stockage de ce légume, fait suite à l'application du programme d'urgence, mis en place par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Il s'agit d'une mesure pratique et ponctuelle pour résoudre le problème des surplus de production de la pomme de terre, rappelle-t-on. Contrôlée par les services de l'Onilev (Office National Interprofessionnel des Légumes et des Viandes), l'opération de traitement et de stockage de la pomme de terre a été supervisée par une commission composée d'agronomes, de représentants de la direction des services agricoles et de producteurs issus de différentes communes de la wilaya.