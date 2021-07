Une bonne partie de la forêt de Misserghine, estimée à 8 hectares a été ravagée, hier, par un gigantesque incendie, déclenché dans ce massif boisé situé à l'ouest de la wilaya d'Oran, en allant vers les wilayas de Tlemcen et Aïn Témouchent. Réagissant dès que l'alerte a été donnée, la Protection civile de la capitale de l'Ouest a mobilisé l'ensemble de ses moyens dont entre autres 102 sapeurs-pompiers de différents grades, en plus des moyens matériels comme des engins d'extinction dont un camion spécialisé utilisé pour la premier fois, dans la maitrise du feu géant. L'opération, guidée par la personne du directeur de la Protection civile d'Oran, le colonel Mahfoud Souiki, a duré plusieurs heures. La prudence et la vigilance sont plus que jamais de mise. La direction générale de la Protection civile vient d'annoncer la mise en place d'un dispositif de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, palmeraies et feux de récolte, et a installé des colonnes mobiles à travers tout le territoire national, pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2021. C'est ce que l'on relève, rendu public par ce corps constitué, annonçant le déploiement et la mobilisation de «505 unités d'intervention territoriales ayant un massif forestier dans leur secteur d'intervention».«Ce dispositif est renforcé cette année par des moyens matériels importants», a-t-on expliqué, soulignant que «186 camions-pompes légers spécialisés dans la lutte contre les incendies, acquis auprès de la Société militaire algérienne de fabrication de véhicules sise wilaya de Tiaret». «Cela a permis au secteur la mobilisation de 65 colonnes mobiles (entités spécialisées de lutte contre les feux de forêt) pour cette année», a-t-on indiqué. La même source annonce que «ledit dispositif est assujetti au renfoncement en moyens aériens de la Protection civile (hélicoptères) qui interviennent en cas de nécessité dans des endroits dont l'accès pour les engins d'intervention est difficile, et où les reliefs sont accidentés ou inaccessibles», rappelant qu'«en 2020, ses unités ont réussi à éteindre 14.338 incendies qui ont ravagé 16.570 ha de forêts, 13.880 ha de maquis, 13.467 ha de broussaille, 2.180 ha de récolte, 17.411 palmiers et 234.869 arbres fruitiers».