Tahar Allache, l'ex-directeur général de la Société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires (Sgsia), a été condamné a 8 ans de prison ferme par le tribunal de Sidi M'hamed d'Alger. Cette peine a été assortie d'une amende d'un million de dinars.

Le couperet est tombé dans la nuit de lundi à mardi. Cet ex- responsable, qui gérait depuis 15 ans l'aéroport d'Alger, a comparu devant le pôle pénal économique et financier de Sidi M'hamed. Il a été condamné pour des faits liés à la corruption.

L'ancien patron de l'aéroport d'Alger était poursuivi pour «dilapidation de deniers publics, abus de fonctions en vue de l'obtention d'indus avantages, notamment lors de la réalisation et de la gestion de l'aéroport international d'Alger».

Le parquet avait requis une peine de 15 ans de prison ferme et une amende d'un million de dinars. Le directeur chargé du projet de réalisation de la nouvelle aérogare de l'aéroport d'Alger, poursuivi dans la même affaire, a écopé d'une peine de trois ans de prison ferme et d'une amende d'un million de dinars.

Les autres personnes poursuivies dans cette affaire ont été condamnées à des peines allant d'un an de prison avec sursis à trois ans de prison ferme. Tahar Allache, qui a passé hier sa deuxième nuit derrière les barreaux, a été limogé le 31 mai dernier, après 15 ans passés à la tête de la Sgsia, durant lesquels, il a notamment mené le projet de réalisation de la nouvelle aérogare internationale de l'aéroport d'Alger.

Les autres personnes poursuivies dans cette affaire ont été condamnées à des peines allant d'un an de prison avec sursis à trois ans de prison ferme. Tahar Allache s'ajoute ainsi après le verdict, à la liste des grosses têtes qui géraient le secteur et qui sont tombés depuis la mise en marche de la machine judiciaire. Un autre ancien dirigeant du secteur des transports risque également d'être condamné à la prison.

Il s'agit de Djelloul Achar,

ex-P-DG du groupe des services portuaires (Serport) qui gère les ports d'Algérie. Limogé le 12 mai dernier, il a été placé sous mandat de dépôt le 18 mai, pour son implication présumée dans l'affaire de la sortie illégale, du port de Mostaganem, de conteneurs pleins de véhicules appartenant à l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout, qui croupit en prison après avoir été lourdement condamné, lui aussi, pour des faits de corruption.

Dans cette même affaire, le directeur de l'Entreprise portuaire de Mostaganem, le directeur de l'exploitation de port et le chef de service de la facturation de la même entreprise, ont également été placés sous mandat de dépôt et plusieurs autres prévenus ont, quant à eux, été placés sous contrôle judiciaire dans l'affaire.

Outre les responsables précités, d'autres ont été écartés, pour des affaires similaires. Le tribunal spécial de Sidi M'hamed a condamné en mars dernier l'ex-ministre du secteur, Amar Ghoul, à 4 ans de prison ferme et à une amende de 100 000 DA.

L'ancien ministre des Travaux publics, Abdelkader Ouali, poursuivi dans la même affaire, a écopé d'une peine de 3 ans. Ils ont été accusés de dilapidation de deniers publics, de corruption et d'attribution d'indus avantages dans une affaire liée à la construction d'une pénétrante de l'autoroute Est-Ouest la reliant à la wilaya de Aïn Defla. M