La dernière secousse tellurique qui a frappé la région de Béjaïa, le 18 mars dernier, a au moins quelque chose de positif en provoquant une véritable accélération dans les travaux de réalisation et de finition des 6800 logements implantés sur le site Ighzer Ouazarif dans la commune d'Oued Ghir, à 10 km du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa. Depuis avant-hier, 768 logements LPL de l'Opgi ont été alimentés en courant électrique. La priorité dans l'électrification et la réalisation des travaux et réseaux divers a été donnée aux logements sociaux, qui devront accueillir les familles dont les bâtisses avaient été durement touchées dans le sillage du tremblement de terre de magnitude 6 sur l'échelle de Richter, qui avait frappé le 18 mars dernier la région de Béjaïa.

C'est dans ce cadre que le directeur du logement de la wilaya a lancé un appel aux citoyens, dont les habitations ont été endommagées par le séisme et classées rouge pour se rapprocher du guichet unique au niveau de la commune de Béjaïa pour y déposer leurs dossiers. Même si les personnes touchées ont été déjà recensées, il n'en demeure pas moins qu'un dossier administratif est nécessaire pour l'attribution officielle d'un logement social. Ce que considèrent certains comme « tourner autour du pot», estimant que le «bon vouloir serait de reloger ces familles connues et recensés, ensuite leur laisser le temps de constituer les dossiers administratifs pour ne pas encore les pénaliser avec la bureaucratie locale». 1048 autres types de logements sont alimentés ainsi avec la récente mise en service du réseau électrique. Les autres travaux prennent un rythme plus accéléré pour achever les différentes opérations en souffrance et livrer ces logements du pôle urbain Ighzer Ouazarif de Oued Ghir en priorité aux citoyens sinistrés.

En attendant, les autorités de la wilaya, acculées de toutes parts, font régulièrement les constats de l'état d'avancement des travaux de réalisation des conduites d'alimentation en eau potable et en gaz de ville ainsi que le bassin de décantation.Des instructions ont été données aux directeurs concernés à l'effet de veiller à l'achèvement des travaux de viabilisation dans les délais requis afin de permettre la livraison des logements aux bénéficiaires.

Quant aux équipements publics, qui seront réalisés au niveau de ce pôle urbain ainsi que des structures d'accompagnement (santé, poste, formation professionnelle et les espaces commerciaux), ils suivront, indique-t-on.