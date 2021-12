La wilaya d'Oran a enregistré, durant la période allant du1er novembre au7 décembre écoulé, 76 cas de Covid-19 chez des enfants âgés entre 4 mois et 18 ans, a-t-on appris de la direction locale de la santé. Les 76 cas sont asymptomatiques et n'ont pas nécessité une hospitalisation, a précisé le chargé de communication de la direction de la santé, Youcef Boukhari, ajoutant qu'il s'agit d'enfants dans l'entourage d'adultes testés positifs.

S'agissant des cas relevés dans des établissements scolaires, le même responsable a indiqué que seulement 9 cas ont été enregistrés, ces dernières semaines, 7 dans un lycée, à Aïn El Turck et 2 dans un autre lycée, à Boutlélis.

Des membres du Conseil de pilotage de la prise en charge de la Covid-19, au niveau de l'EHU d'Oran, qui gère l'hôpital de Nedjma, avaient indiqué, mardi, dans une conférence de presse, que les enfants sont un vecteur de transmission important du coronavirus.