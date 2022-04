Dans ce contexte, un certain nombre de mesures nécessaires ont été prises par le département du commerce pour assurer l'approvisionnement des marchés en matière de produits de large consommation pendant le mois sacré du Ramadhan, en particulier celles liées à l'huile de table, la semoule, la farine, le lait pasteurisé, légumes, fruits, viande et sucre cristallisé. L'ouverture de 75 espaces commerciaux s'inscrit dans ce sillage. Des marchés couverts et découverts sont ouverts pour commercialiser divers produits de consommation, sur fond de la mise en place d'un programme de surveillance et de contrôle intensif durant tout le mois sacré. En outre, des activités culturelles, sportives et religieuses, ainsi que le nettoyage, la stérilisation et la décoration des mosquées, sont également au programme. Le chef de l'exécutif s'est, en personne, déplacé pour s'enquérir des préparatifs liés au mois de Ramadhan et s'assurer de la disponibilité des produits de large consommation. Accompagné du directeur du commerce et du président de l'Assemblée populaire communale, il a inspecté les marchés de proximité implantés au niveau de la commune de Béjaïa. Ces marchés, qui visent à renforcer tous les besoins de consommation du citoyen pendant le mois sacré du Ramadhan, doivent être alimentés en abondance, a-t-il souligné en marge de cette visite. Il n'omettra pas de mettre l'action sur l'impératif des contrôles réguliers et inopinés. Un rôle qui échoit aux agents de contrôle et de répression des fraudes pour lutter contre tous les phénomènes de spéculation sur les prix et de monopole sur les produits de large consommation. C'est à ce titre que le directeur du commerce et le président de l'APC ont été instruits de préparer et de fournir tous les moyens que ces installations commerciales nécessitent..