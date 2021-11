Les trois quarts des décisions de rejets de candidatures aux élections locales du 27 novembre prises par l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), ont été approuvées par le Conseil d'Etat, a annoncé, hier, à Bouira, le président de cette instance, Mohamed Charfi. «75% des décisions de rejets de candidatures prises par l'Anie ont été, validées et par le Conseil d'Etat, tandis que 25% des décisions de rejets ont fait l'objet d'annulation par les instances judiciaires», a expliqué, à la presse, le président de l'Anie, qui a inspecté, dans la matinée, deux salles modèles fin-prêtes pour abriter des meetings électoraux, à Bouira.Pour les 25% des rejets annulés par la justice, l'Anie revoit ces décisions, sur la base de grosses de jugements, en vue de réhabiliter les candidatures concernées, a signalé Mohamed Charfi, qui a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement de son instance à «lutter contre la fraude électorale et l'argent sale». «Le rôle de l'Anie est non seulement d'organiser des élections, mais surtout d'approfondir la démocratie constitutionnelle via des pratiques saines et transparentes», a insisté le même responsable.