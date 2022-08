Il s'agit des navires transportant des ressortissants algériens venus passer leurs vacances au pays. C'est ce qu'a annoncé en substance un représentant de l'Entreprise des transports maritimes de Béjaïa.

Les différents intervenants dans le trafic des passagers, au niveau de ce port, semblent avoir retenu les leçons du passé, en accélérant, notamment, les formalités administratives, en matière de débarquement et d'embarquement des passagers. Au port de Béjaïa, le traitement des passagers se fait dans un délai très raisonnable. On est loin de la période d'avant la crise sanitaire. Période durant laquelle, chaque saison estivale, entre 50000 à 70000 passagers y transitaient. «Pour accueillir les passagers en provenance, notamment, de Marseille, dans de meilleures conditions, toutes les dispositions nécessaires ont été prises» assure-t-on.

Le délai de traitement des passagers a été réduit de manière draconienne suite à la mise en place par la direction générale des douanes d'un nouveau procédé, à savoir la douane mobile. Selon les responsables du port «Le port de Béjaïa a réussi à moderniser ses infrastructures.» «Un dispositif opérationnel et des mesures de facilitation ont été mises en place également par les autorités, au niveau de la nouvelle gare maritime conçue aux standards internationaux, en termes de capacité de transit, mais aussi de commodités pour les passagers», indique-t-on. Et de préciser que ces nouvelles acquisitions ont «permis d'améliorer les conditions de réception des voyageurs et leurs véhicules et de réduire la durée de l'escale des bateaux et surtout diminuer le temps d'attente pour les passagers».

Le terminal à passagers, ajoute-t-on, est doté de tous les aménagements nécessaires pour le confort des voyageurs transitant par le port de Béjaïa. Mieux, il est équipé de système utilitaire de sécurité et de bien-être. Pour cette saison,neuf traversées, entre le port de Béjaïa et Marseille, sont programmées par la Société nationale de transport maritime de voyageurs.

Onze autres rotations seront assurées par un autre car-ferries, battant pavillon Corsica, affrété par la Sntm. Au total, 21 car-ferries ont accosté au port et 229 aéronefs ont atterri sur le tarmac de l'aéroport Soummam Abane-Ramdane. 56 764 personnes ont transité par le port et l'aéroport de Béjaïa, selon les statistiques officielles arrêtées au 12 août. Ils sont comme les hirondelles. Chaque année à la même époque, ils rentrent au pays qui les a vus naître. Ils, ce sont les émigrés, même si ce terme ne veut plus dire grand-chose tant la nature de l'émigration algérienne en France a profondément changé. Il ne s'agit plus de pères de famille esseulés qui s'expatrient à la recherche d'un travail dans les mines de charbon ou dans les usines de montage de voitures, comme cela a été le cas jusqu'au milieu des années 1970.

Aujourd'hui, beaucoup de familles ont fait le choix de s'installer et de vivre en France en passant par la naturalisation ou le regroupement familial. À tel point qu'il serait plus correct de parler de la diaspora algérienne établie en France que d'émigrés.

Cette diaspora qui ne conçoit son avenir que sous le ciel de l'Hexagone se refuse pourtant à couper le lien ombilical. Chaque été, hommes, femmes et enfants, toutes générations confondues, renouent avec leurs racines. Sont-ils plus nombreux à avoir franchi la Méditerranée dans le sens du retour cette année? Oui, affirment les uns. Non, récusent les autres. Pour en savoir un peu plus sans spéculer sur le nombre de matricules étrangers aperçus sur les routes, nous avons interrogé les chiffres fournis à notre demande par les services des douanes de Béjaïa. Durant la saison estivale de l'année 2005, 61 412 personnes ont transité par le port et l'aéroport de la ville. C'est au mois d'août que le pic des arrivées a été enregistré.

Les premières conséquences de ce retour massif se sont fait connaître dès les premiers jours du mois. Avec un double objectif. Revoir sa famille et, fait aussi étonnant que nouveau, faire son marché. Vaisselle, habillement, chaussures, tapis, rideaux, tout est disponible et surtout meilleur marché ici. Au vu du taux de change de l'euro, il y a de quoi s'offrir tout ce que l'on désire.