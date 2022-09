L'Association marocaine des droits de l'Homme (Amdh) a indiqué que le nombre de disparus en lien avec les événements dramatiques de Melilla en juin dernier, quand la police marocaine a sauvagement tué des dizaines de migrants subsahariens, est passé à 73 personnes, exhortant les autorités du Makhzen à identifier les migrants disparus et à libérer tous les prisonniers. Dans un post publié dimanche sur sa page Facebook, l'AMDH section Nador a affirmé que « le nombre de personnes portées disparues après la violente intervention des forces de sécurité marocaines lors du vendredi noir, le 24 juin dernier, a atteint 73 cas », relevant que des familles soudanaises continuaient toujours à rechercher leurs proches ayant participé à la tentative de passage vers l'enclave espagnole de Melilla ce jour-là. « Où sont passés tous ces disparus? », s'est demandée l'association marocaine, soulignant que, « 3 mois après ce drame, cette question reste d'actualité et les autorités marocaines ne veulent pas y apporter de réponse ». Le 10 septembre courant, l'AMDH avait déjà signalé que les familles d'un certain nombre de disparus, de nationalité soudanaise pour la plupart, tentaient en vain d'obtenir un visa auprès de l'ambassade du Maroc à Khartoum afin de se rendre au royaume pour retrouver leurs proches.