La Covid-19 poursuit sa propagation à travers les écoles de la wilaya de Tizi Ouzou. Deux semaines après l'annonce du variant Delta dans un collège de la daïra d'Azazga, ce dernier continue de toucher d'autres établissements dans plusieurs communes. Hier, c'était au tour de la direction de la santé de la wilaya d'annoncer d'autres chiffres qui tombent d'ailleurs parallèlement à l'annonce par le ministère de l'Education nationale de l'avancement des vacances d'hiver d'une semaine. Une avance qui fait que les élèves seront en vacance dès aujourd'hui et ce jusqu'au 3 du mois de janvier.

En fait, la chargé de la prévention au niveau de la direction de la santé a fait savoir, hier, à la radio locale de la wilaya de Tizi Ouzou que les services concernés par le suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19 ont détecté ce virus dans 63 écoles réparties sur plusieurs communes mais essentiellement dans les communes d'Azazga et d'Azeffoun. Deux communes très touchées par le variant. La même responsable a précisé que 73 élèves ont présenté des symptômes prouvant leur contamination au niveau des 93 écoles suscitées.

Une suspicion confirmée par les analyses effectuées. Sur ce nombre, inquiétant d'élèves, les services de la santé de la wilaya dénombrent neuf enfants contaminés au niveau des écoles primaires. Dans le lot, ont trouve également 24 collégiens dans le palier moyen, alors que dans les établissements du cycle secondaire, les mêmes ser-vices dénombrent 40 lycéens contaminés. Dans la foulée, l'on fait savoir que la décision de fermer deux lycées a été prise mais avant l'annonce de l'avancement des vacances d'hiver.

Par ailleurs, les contaminations ne concernent pas que les élèves. Des enseignants et des travailleurs ont été confirmés positifs au virus du coronavirus. Les ser-vices concernés font ainsi état de la contamination de 44 personnes dont des enseignants tous confondus, cycles ainsi que des travailleurs de divers corps d'employés dans le secteur de l'éducation.

À rappeler enfin, que la propagation du virus de la Covid-19 dans les écoles a alerté les autorités locales, il y a plusieurs jours.

D'ailleurs, il y a une semaine, le wali a réuni tous les intervenants dans la gestion de la pandémie pour prendre des décisions urgentes. Chose qui a été faite, car ce dernier a donné des instructions pour faire respecter les mesures sanitaires dans les lieux publics, ainsi que les protocoles dans les secteurs concernés. Lors de la même réunion, le wali a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre la sensibilisation la concernant nécessité vitale de se faire vacciner, d'autant plus que les vaccins sont disponibles.