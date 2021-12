Plus de 135000 infractions commerciales ont été constatées par les services de contrôle économique et de la répression des fraudes, relevant du ministère du Commerce, durant les 11 premiers mois de 2021, a appris l’APS auprès de ce ministère. Selon le dernier bilan de l’activité de contrôle économique et de la répression des fraudes, les services du ministère ont enregistré 1639762 interventions ayant permis de relever 135202 infractions, soit une hausse de plus de 17,2% par rapport à la même période de 2020. Le bilan s’est soldé également par l’établissement de 128581 procès-verbaux de poursuites judiciaires et la proposition de fermeture de 10 885 locaux commerciaux. En outre, les services de contrôle ont eu à prendre des mesures administratives conservatoires consistant en la saisie de marchandises pour une valeur globale de 2,304 milliards de dinars. Le bilan relève que le chiffre d’affaires dissimulé de transactions commerciales non facturées, mis à jour par les services du ministère sur les 11 premiers mois de 2021, a baissé à 71,914 milliards DA (lié au défaut de facturation, l’établissement de factures fictives et de fausses factures) contre 75,972 milliards de DA durant la même période de 2020, soit une baisse de - 5,34%. Les interventions ont porté principalement sur le respect de l’obligation de transparence des pratiques commerciales, notamment la facturation obligatoire aux stades de la production et de distribution en gros.