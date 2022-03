«Vouloir, c'est pouvoir». Cette maxime a, contre toute attente, trouvé un terrain d'application dans cette cité où l'on se prépare, activement, à régner sur la région méditerranéenne, en abritant, lors de la prochaine saison estivale, les Jeux méditerranéens. Ayant été amochée, pendant plusieurs mois, par ces monticules de déchets de toutes sortes, la ville d'Oran commence à reprendre des couleurs, en se faisant, petit à petit, belle.

En plus du design qu'on lui applique à coups de plusieurs millions de dinars, la propreté constitue l'une des priorités à prendre en compte. La directrice locale de l'environnement, Samira Dahou, a indiqué que «les municipalités, les entreprises en charge du nettoiement, les personnes bénévoles du mouvement associatif sont à pied d'oeuvre». Les résultats ne se sont pas fait attendre. Elle fait état «de plus de 6 870 tonnes d'ordures ménagères et inertes ramassées en quatre jours», ajoutant que «pour bien mener cette grande campagne de nettoyage du tissu urbain d'Oran, d'importants moyens ont été mobilisés».

Cette vaste campagne a été lancée dans cinq communes. Il s'agit principalement des communes d'Oran, Bir El Djir, Es Sénia, Sidi Chahmi et El Kerma. Dans ce sillage, la même source a expliqué que «cette opération d'envergure a été sanctionnée par le ramassage de prés de 4000 tonnes de déchets inertes et la collecte de près de 3000 tonnes de détritus constitués des déchets ménagers». Cette campagne, qui a ciblé les points noirs du tissu urbain d'Oran, a, selon la même source, abouti à des résultats jugés satisfaisants. «Elle (l'opération du grand nettoyage, Ndlr), a atteint le seuil de 70%», a expliqué la même responsable, ajoutant que «les 30% restants seront assurés au fur et à mesure, avec les moyens de la wilaya d'Oran». Cette campagne a été décidée au plus haut niveau, très précisément par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Dans sa note d'instruction, le département de Kamel Beldjoud a invité les wilayas limitrophes à être de la partie, en mobilisant tous les moyens, humains et matériels nécessaires. Il s'agit des cinq wilayas de l'Ouest, en l'occurrence Oran, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Relizane et Mascara. Dans ce contexte, pas moins de 250 engins et 450 agents ont été déployés sur le terrain. Plusieurs points noirs ont été totalement éradiqués, notamment dans les environs immédiats de la zone humide de Dayet Morsli, l'ancienne décharge et le site du quartier précaire du douar El Flalis, dans la commune de Bir El Djir, situé à l'est d'Oran. Ce dernier, explique la directrice de l'environnement, a été «vidé de ses occupants et rasé, suite au relogement de ses habitants».

La même opération a été lancée sur un site jouxtant la commune de Sidi Chahmi. Il s'agit d'un bidonville géant totalement rasé. Sur ce lieu, déplore-t-on, les «déchets inertes posent plus de problèmes que les ordures ménagères». La direction de l'environnement exhorte les promoteurs et les citoyens à déposer leurs gravats et déchets inertes au niveau du centre d'enfouissement technique de Sidi Chahmi, destiné exclusivement à cet effet, au lieu de «salir» le cadre de vie et l'environnement. «Ce centre est ouvert de jour comme de nuit et tout au long de la semaine», a-t-on indiqué, expliquant que «les tarifs appliqués sont symboliques».