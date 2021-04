Vingt-huit nouveaux cas de variant britannique et 42 nouveaux cas de variant nigérian de coronavirus ont été confirmés en Algérie, a annoncé, hier, l’institut Pasteur d’Algérie (IPA) dans un communiqué. Pour ce qui est des 28 cas de variant britannique, l’institut Pasteur a indiqué que « 18 ont été confirmés dans la wilaya d’Alger, 2 à Blida, 2 à Bouira, 1 à Médéa, 3 à Oran, 1 à Relizane et un 1 à Ouargla». S’agissant des 42 cas de variant nigérian, « 9 ont été confirmés dans la wilaya d’Alger, 3 à Bouira, 10 à El Oued, 19 à Laghouat et 1 à Ouargla». Le nombre total de cas confirmés de variants à ce jour s’élève ainsi à «58 cas pour le variant britannique et 98 cas pour le variant nigérian», note l’IPA, qui rappelle que « le respect des gestes mesures barrières, dans le cadre du protocole sanitaire (distanciation sociale, port du masque de protection, lavage fréquent des mains) «reste le meilleur garant pour stopper la propagation du virus et l’apparition de nouveaux cas».