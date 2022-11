Une quantité de plus de six quintaux de viandes rouges et blanches, avariées, a été saisie à Bouira lors d'une opération menée par une unité de la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement, a-t-on appris, hier, auprès des services de la sûreté de wilaya. «L'unité de la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement a intercepté un véhicule utilitaire transportant une quantité de plus de six quintaux de viandes rouges et blanches destinées à la consommation», a précisé le chargé de communication de la sûreté de wilaya, le commissaire Samir Toutah.