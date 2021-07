Sept nouveaux cas du variant Delta de la Covid-19 ont été enregistrés dans la wilaya d'Alger depuis le 20 juin dernier, portant ainsi à 31 le nombre de cas confirmés de ce variant, a indiqué, hier, l'institut Pasteur d'Algérie dans un communiqué. «Dans le cadre de la surveillance de la circulation des différents variants du virus Sars-CoV-2, nous avons enregistré à partir du 20 juin, sept nouveaux cas du variant Delta (B.1.617.2) au niveau de la wilaya d'Alger. Le nombre total de cas confirmés de ce variant s'élève ainsi, à 31 cas depuis le 3 mai dernier», précise le communiqué. L'institut Pasteur d'Algérie a présenté aussi, dans son communiqué, la distribution des cas de variants préoccupants et d'intérêt, tels que classés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), circulant actuellement en Algérie et détectés sur l'ensemble des PCR positives, durant le deuxième trimestre de l'année en cours. Concernant les variants classés préoccupants, il a été enregistré un taux de 50,47% de cas du variant Alpha (B.1.1.7) et de 2,63% de cas du variant Delta (B.1.617.2).

Pour ce qui est des variants classés d'intérêt (sous surveillance), il a été enregistré un taux de 44.18% de cas du variant Eta (B.1.525) et de 2.72% de cas du variant A.27 (récemment détecté). Enfin, l'institut Pasteur d'Algérie a souligné, face à la hausse des cas positifs de Covid-19 observée durant ces derniers jours, qu'il est plus qu'impératif de rester vigilant et de respecter strictement les règles de base stipulées dans le protocole sanitaire (port de masques de protection, distanciation sociale et lavage fréquent des mains) pour limiter la propagation du virus et, par là, ses variants.