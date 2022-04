Les éléments de la BRB ont procédé, dernièrement, à l'arrestation de sept individus, dont deux femmes, pour prostitution. Les mis en cause sont âgés de 29 à 49 ans.

Ils devront répondre de plusieurs chefs d'inculpation, dont le port d'armes blanches prohibées, prostitution et incitation prohibées, à la prostitution. Les accusés, comme souligné dans un communiqué transmis à notre rédaction, par la cellule de communication de la sûreté de wilaya, ont loué un local au niveau de la commune d'Aïn Smara.

Le propriétaire a mis a la disposition des ces accusés ce local, qui leur permettait d'organiser des rencontres et commettre le péché. Selon la même annonce, la BRB, qui a traité cette affaire, a agi sur la base de renseignements. Cela lui a permis de quadriller le lieu suspect et de lancer un assaut pour que les mis en cause soient pris en flagrant délit. Ces derniers, après leur interrogatoire, au même titre que le propriétaire du local ont été présentés devant la justice.

IkramGhioua