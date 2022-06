Les premiers bulletins météo annonçant des canicules commencent à tomber. Les premiers incendies aussi sont déjà là. En effet, alors que les services de la météo annonçaient des journées caniculaires à partir d'hier lundi, les services de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou faisaient part, de leur côté, d'un incendie déclaré, la veille dans un champ de blé. Un feu rapidement maîtrisé à Draâ El Mizan, sauvant ainsi quelque 34 hectares de culture céréalière mais les flammes ont ravagé quand même sept hectares. Une perte importante malgré la rapidité de l'intervention des éléments de la Protection civile de la même daïra.

Ainsi, dans leur communiqué, les services de la Protection civile, par la voix du chargé de communication, le capitaine Kamel Bouchakour, mettent l'accent, dans leur message aux citoyens, sur l'importance de disposer de moyens anti- incendies afin de pouvoir intervenir avant l'arrivée des éléments de ce corps. Des moyens de prévention et d'intervention rapide à l'instar, explique-t-il, de la réalisation des tournières autour des champs, disposer de citernes ou réserves d'eau pour assurer la première intervention en cas d'incendie et aussi prévoir deux extincteurs (à poudre et à eau) à installer sur la moissonneuse batteuse.

En effet, la prévention est un élément important dans la stratégie globale car elle permet d'éviter déjà le déclenchement et le départ des incendies avant de participer grandement aux opérations d'extinction en prévoyant des moyens d'intervention rapide avant l'arrivée des éléments de la Protection civile. En tout état de cause, la saison a toutes les caractéristiques pour être favorable aux incendies. La forte pluviométrie des mois d'avril et mai a permis une poussée exceptionnelle des herbes. Non coupée, celle-ci constitue un terrain propice pour le départ de feux pouvant prendre des proportions gravissimes.

C'est pourquoi, cette année, les pouvoirs publics qui ont renforcé les capacités des services directement concernés comme les services des forêts ont misé plutôt sur la sensibilisation des citoyens et des agriculteurs. Constitué essentiellement de relief escarpé, le terrain est naturellement difficile pour les interventions. Aussi, pour faciliter le travail et permettre la rapidité de l'intervention, beaucoup de nouvelles pistes ont été réalisées dans les forêts. Des postes de surveillance ont également été réalisés dans les espaces boisés afin d'alerter à temps outre l'observation constante du terrain.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la wilaya de Tizi Ouzou a connu un été dramatique l'année passée avec des incendies survenus durant la dernière moitié du mois de juillet et la première moitié du mois d'août. Une catastrophe qui a fait des victimes humaines et d'immenses pertes dans l'activité agricole dans toutes ses déclinaisons. Des incendies qui ont également causé d'énormes dégâts dans le couvert végétal local.