Le verdict dans le procès en appel de l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout, est tombé hier. La 6e chambre pénale près la cour d'Alger, a prononcé une peine de 7 ans de prison ferme à l'encontre des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, plusieurs fois condamnés dans d'autres scandales de corruption, sous l'ère Bouteflika. La même juridiction a confirmé le jugement prononcé contre les anciens ministres de l'Industrie et des Transports, respectivement Youcef Yousfi et Amar Ghoul (3 ans de prison ferme) et Youcef Yousfi (2 ans de prison ferme). Rachid Tahkout a écopé de 4 ans de prison ferme tandis que Bilal et Hamid Tahkout ont été condamnés à 3 ans de prison ferme, dont la moitié avec sursis. Une peine d'un an de prison avec sursis a été prononcée contre Nasser Tahkout et Lamine Tara. Ces deux accusés sont condamnés à verser, solidairement, une somme de 100millions de dinars aux parties civiles, en l'occurrence Sévital et Sicom de Abderrahmane Achaïbou. L' affaire porte sur le dossier de montage des véhicules et. des transports universitaire et urbain. En détention provisoire, depuis juin 2019, Mahieddine Tahkout, à la tête d'un réseau de concessionnaires et d'une flotte de bus loués au secteur des transports universitaire et urbain, propriétaire d'une usine d'assemblage du constructeur sud-coréen Hyundai, est poursuivi pour corruption avec d'anciens responsables dont les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, Le procès s'est ouvert le 28 novembre dernier au niveau de la 6e chambre pénale de la cour d'Alger. À rappeler que cette affaire a été ré-enrôlée à la cour, après que la Cour suprême a rejeté, en mai dernier, tous les pourvois en cassation introduits par les accusés et accepté celui du parquet général concernant les peines prononcées, le 18 novembre 2020, par la cour d'Alger, à l'encontre de certains accusés. Les pourvois en cassation introduits par les parties civiles et l'agent judiciaire du Trésor public ont été acceptés dans la forme et dans le fond. Le procureur général avait requis le durcissement des peines contre l'homme d'affaires Tahkout Mahieddine, ses fils Bilal Nacer, Rachid et Hamid, ainsi que les anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal et les anciens ministres de l'Industrie et des Transports, respectivement Youcef Yousfi et Amar Ghoul. Une peine de cinq ans de prison ferme, assortie d'une amende de deux millions de dinars a été requise contre les accusés disculpés des chefs d'inculpation de détournement de fonds publics et octroi de privilèges à autrui. La cour d'Alger avait condamné l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout à 14 ans de prison ferme et les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal à une peine de 10 ans de prison ferme. Les anciens ministres, Youcef Yousfi et Amar Ghoul, ont écopé de 18 mois de prison avec sursis et l'ancien ministre Abdelghani Zaâlane a été acquitté. L'ancien ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchouareb, en fuite à l'étranger, a écopé de 20 ans de prison ferme par contumace. Un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre.