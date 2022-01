Pas moins de 68 élèves ont contracté le coronavirus durant ces derniers jours, dans la wilaya de Tizi Ouzou, selon les chiffres officiels rendus publics, hier, par la direction de la santé de la wilaya. Malheureusement, ce chiffre va crescendo et il risque d'atteindre des proportions qui pourraient s'avérer alarmantes dans les prochains jours, a-t-on appris. La majorité des élèves contaminés, est constituée de lycéens, mais on a enregistré des cas aussi bien dans les écoles primaires que dans les collèges d'enseignement moyen. Il a été également enregistré 28 cas de Covid-19 dans les établissements scolaires parmi les enseignants et le personnel, a indiqué la même source. On constate donc que la catégorie la plus touchée est celle des lycéens. Le nombre d'écoles où l'on déplore plusieurs cas de personnes contaminées à la Covid-19 est de l'ordre de 36, réparties sur les quatre coins de la wilaya. Par ailleurs, deux lycées de la wilaya sont fermés depuis la semaine dernière suite à la contamination de plusieurs élèves et enseignants y exerçant. Il s'agit du lycée technique de la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou et du lycée de Aïn El Hammam. Il faut préciser que plus de 400 patients atteints de Covid-19 sont actuellement hospitalisés au Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed du chef-lieu de wilaya, au sanatorium de Redjaouna et dans les différents établissements des chefs-lieux de daïras. Trente patients ayant contracté le coronavirus sont en réanimation, a-t-on également appris auprès de la direction de la santé de wilaya qui a tiré, pour la énième fois, hier, la sonnette d'alarme. Les régions où l'on enregistre le nombre le plus élevé de cas de personnes hospitalisées après avoir contracté le coronavirus sont Azeffoun et Tigzirt, apprend-on. Tous les services dédiés à la Covid-19 sont actuellement saturés à Tizi Ouzou en dépit de l'affectation d'autres services pour faire face à l'afflux sans cesse grandissant de patients nécessitant l'hospitalisation. Il faut noter que tous les bilans suscités ne comprennent pas les patients malades de la Covid-19 et qui sont confinés dans leurs domiciles par manque de places dans les hôpitaux qui ne prennent en charge que les cas les plus graves. Enfin, notons que le nombre de morts par jour à cause de la Covid-19 a augmenté dans la wilaya de Tizi Ouzou depuis une quinzaine de jours.