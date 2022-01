Présidé par le chef de l'état, le Conseil des ministres s'est réuni, hier, avec un ordre du jour chargé. On retiendra de cette réunion, l'exposé présenté par le médiateur de la République qui a, notamment annoncé la levée des entraves à 679 projets d'investissement, sur un total de 877 projets. Le médiateur a ainsi confirmé la remise des licences d'exploitation et l'entrée en production de tous ces projets, répartis sur 40 wilayas. Cette opération a généré 39 242 emplois. Il convient de souligner que cette même opération a été initiée par le président de la République en novembre dernier. Le président Tebboune a exigé du médiateur de la République, la présentation de l'état d'avancement de sa mission, à chaque réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'état a insisté sur l'exactitude et la transparence dans la communication des données. Il a réclamé des rapports d'une grande précision, jusqu'à «la localisation et la nature des projets, le type d'obstacles, et le nombre de postes nouvellement créés. L'objectif consiste à mettre en évidence l'efficacité du processus de levée des obstacles administratifs», rapporte le communiqué sanctionnant la réunion du Conseil des ministres.

Le Président a également souligné «la nécessité de distinguer, dans le processus de recensement, entre les projets créateurs en suspens de richesse à valeur de poids, et les emplois réels, et entre les projets suspendus pour de simples raisons techniques», indique la même source. Il est aussi question d' «inclure dans l'offre du courtier de la République, la valeur financière en devises nationales et fortes, pour les projets d'investissement, sous réserve de la levée du gel».

Cela pour les projets relancés. Sur un autre chapitre, celui de l'agriculture, «le Conseil des ministres a décidé d'augmenter les prix d'achat du blé tendre et dur aux agriculteurs». Le but de cette décision consiste à inciter les agriculteurs à «doubler leur production afin d'atteindre la sécurité alimentaire», affirme-t-on. Le prix du blé dur passe ainsi de 4500 DA à 6000 DA. Le blé tendre verra son prix progresser de 3500 DA à 5000 DA. Le prix de l'orge progresse de 2500 DA à 3400 DA. Quant à l'avoine, il se négociera désormais 3400 DA, au lieu de 1800 DA. Outre, ces hausses, le président de la République préconise d'«ouvrir la voie à des investissements agricoles efficaces, selon les capacités et capacités de notre pays».

Concernant un certain nombre de grands projets non encore finalisés, Abdelmadjid Tebboune a, concernant la ville nouvelle de Boughzoul, appelé à repenser la fonction et les modalités de réalisation de cette cité, «y compris l'implication d'investisseurs privés, pour mener à bien ce projet, selon une démarche urbanistique civilisée». Les deux autres grands chantiers évoqués sont les deux terrains de football, Baraki et Douéra. Le Président a ordonné l'accélération et l'achèvement des travaux. Décision a ainsi été prise d'approuver la réévaluation financière des deux stades.