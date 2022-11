C'est au niveau de l'institut paramédical que s'est déroulée la cérémonie d'attribution de 65 agréments pour l'ouverture d'officines à Constantine. Ces dernières sont réparties sur le nombre de sites résidentiels de la wilaya, lesquels ont été octroyés à des pharmaciens, portés sur la liste finale de la direction de wilaya de la santé et de la population. «La remise des agréments, s'inscrit dans le cadre de l'actualisation de la carte sanitaire», a précisé dans une déclaration à la presse le directeur de wilaya de la santé Abdelhamid Bouchlouche. Il a, notamment souligné que «l'opération intervient après l'annonce en mars 2022 de la liste préliminaire suivie de la période d'introduction des recours», précisant que «l'opération rentre dans le cadre des efforts du ministère de la Santé dans la fourniture des médicaments». On a pu apprendre que près d'une trentaine de recours ont été déposés, dont 14 ont été ajoutés à la liste finale des nouvelles officines implantées au travers des sites résidentiels précis. Cette opération s'est déroulée dans la plus grande transparence, après une série de réunions avec la section locale du Syndicat national des pharmaciens d'officine et le Conseil de déontologie des pharmaciens pour déterminer les nouvelles extensions urbaines et les zones enclavées «conduisant à la délivrance de 65 agréments répartis entre huit communes de la wilaya» a encore fait savoir le DSP Bouchlouche, tout en assurant que«d'autres agréments seront délivrés début 2023 parallèlement à la distribution de nouveaux logements».