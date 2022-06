La wilaya de Tizi Ouzou vient de bénéficier d'une enveloppe budgétaire destinée au raccordement des nouvelles constructions au réseau d'électricité et de gaz. Ce sont, en effet, 624 milliards de centimes qui sont ainsi mobilisés en première tranche pour permettre ainsi à la Sonelgaz de lancer les travaux.

Un nouveau programme de raccordements répartis sur deux segments, à savoir le raccordement au gaz de ville et le raccordement à l'énergie électrique avec quelque 224 milliards pour le premier et 400 milliards pour l'électrification. Ce programme permettra ainsi aux citoyens d'habiter dans des conditions normales leurs nouvelles maisons et ainsi agrandir les villages et les quartiers. Ce programme touchera, également, les zones d'ombre.

Des zones souvent constituées de nouvelles maisons récemment construites. Au nombre de 402, les zones d'ombre sont, en fait, constituées en partie de hameaux nouvellement construits, mais qui n'ont pas encore les moyens pour y vivre. Par ailleurs, il convient de faire remarquer que les nouveaux programmes de raccordements représentent pour la Sonelgaz des opportunités d'agrandir son potentiel client.

De potentielles recettes financières. En fait, après un recul qui a duré trois années à cause de l'émergence de la pandémie de Covid-19, la clientèle de la Sonelgaz a subi une hausse significative durant le premier semestre de l'année en cours. Selon les chiffres de la société, il a été enregistré durant la même période quelque 448 828 nouveaux clients au niveau de l'énergie électrique et quelque 286 077 nouveaux clients pour le gaz. Il faut souligner aussi que ces projets de raccordement bénéficient aussi à une autre catégorie importante, à savoir les opérateurs économiques.

Le raccordement des investisseurs permet ainsi de lancer d'autres projets économiques. Ce qui accélère par voie de fait la cadence de l'activité économique.

Enfin, il faut signaler que la société a longtemps souffert des créances qu'elle a auprès de ses clients. Des créances auprès des particuliers, des entreprises et des administrations qui ont négativement influé sur la trésorerie de la société, mais qui n'a pas réduit la cadence des raccordements et des services fournis aux clients. Bien au contraire, la société a, sur instruction du président de la République, suspendu les coupures durant toute la période de la pandémie de Covid-19. Même si la décision a alourdi la facture des créances, il n'en demeure pas moins que la société a continué à assurer ses services dans de très bonnes conditions. Mieux encore, celle-ci a même pu agrandir son portefeuille clients.