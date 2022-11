Après le tronçon de la RN 12 reliant Tizi Ouzou à Tadmaït, soit 21 kilomètres, une autre enveloppe financière vient d'être allouée à la wilaya de Tizi Ouzou afin de permettre la réfection et la réhabilitation de plusieurs tronçons routiers qui se trouvent dans un état peu reluisant, voire impraticable. C'est Mohammed Klalèche, président de l'Assemblée populaire de wilaya qui a rendu publique cette information en livrant les détails. Ainsi, selon le premier responsable de l'APW, la wilaya de Tizi Ouzou vient de bénéficier d'une enveloppe financière d'un montant de 627.329.891 DA réparti comme suit: 409.607.791,00 DA, destinés à la réhabilitation des chemins communaux et de wilaya, 183.922.100,00 DA, comme budget total de 34 opérations de prise en charge des dégâts occasionnés par les intempéries de novembre 2021 et de mai 2022. Le même élu a indiqué que 33.800.000,00 DA sont destinés au revêtement du chemin communal Tihechadine vers Ait Moh Oussaïd sur un linéaire de 2100 m. Il faut préciser que ces travaux qui seront bientôt lancés, s'annoncent au moment où ceux de la réfection totale du tronçon routier Tizi Ouzou-Tadmaït, tirent à leur fin après de longs mois de travail sans relâche. Pour la réhabilitation de cette partie de la RN 12, qui représente pas moins d'un cinquième de la Route nationale reliant Tizi Ouzou à la capitale, l'État a dégagé une enveloppe financière de 200 millions de DA. Les travaux en question ont été lancés, en grande pompe, au début du mois de mai 2022, rappelle-t-on. Cinq entreprises ont été engagées pour la réalisation, de manière simultanée, de ce tronçon routier dont ont énormément pâti les automobilistes pendant toutes ces dernières années, à cause de son état de dégradation avancée, par endroits. Il faut rappeler que plusieurs routes de wilaya ont été refaites ces derniers mois et ces trois dernières années dans la wilaya de Tizi Ouzou au grand bonheur des automobilistes à l'instar des routes reliant Tizi Ouzou à Timizart Loghbar, Istiten à Tala Bouzrou, Boudjima à Tarihant, Izerouden à Draâ Ben Khedda, Ath Arif à Draâ Ben Khedda, etc. D'autres sont encore en attente. La direction des travaux publics de la wilaya de Tizi Ouzou a réalisé de nombreuses études visant la réfection de nombreux autres axes routiers. C'est le cas de la Route nationale 12 allant de Yakouren vers Béjaïa sur un parcours d'une quinzaine de kilomètres, Fréha- Azeffoun sur une trentaine de kilomètres, Azeffoun-RN 12... Le réseau routier de la wilaya de Tizi Ouzou est d'une longueur de 4809 kms. Les Routes nationales représentent 621 kms, les chemins de wilaya: 640 kms et les chemins communaux 3 548 kms.