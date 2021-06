Après l'examen de 5ème, tous les regards sont braqués sur le BEM et le staff du ministère de l'Education nationale (MEN). C'est, en effet, aujourd'hui que débutent les épreuves de cet examen, qui se dérouleront jusqu'à jeudi prochain. Le coup d'envoi officiel des examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM), pour pas moins de 641.187 candidats, qui aspirent à accéder au palier du secondaire, sera donné aujourd'hui. Les 2585 centres d'examens, ouvriront leurs portes sur fond de prudence sanitaire, à partir de ce matin, et ce afin d'accueillir durant trois jours, non-stop, les centaines de milliers de candidats désirant rejoindre les bancs des lycées, l'année prochaine. Un total de 4103 détenus entameront, dès ce dimanche, les épreuves.

Ces derniers qui ambitionnent de décrocher le fameux sésame du BEM ne sont pas les seuls qui seront soumis à l'examen. C'est toute «la famille éducative» qui est concernée. Mohamed Ouadjaout, premier responsable de ce secteur «névralgique» et ses collaborateurs, qui n'ont pas eu trop de difficultés à faire appliquer le protocole sanitaire contre la Covid-19, «testé concluant» lors du déroulement de l'examen de 5ème, seront confrontés à une situation différente. Le nombre de candidats est beaucoup plus important. Il sera, ainsi, question de tester les flux et de faire appliquer le protocole sanitaire dédié à cet effet, afin d'éviter que les centres d'examens ne se transforment en de «nouveaux foyers épidémiques».

L'autre lourde tâche qui attend le ministre et son staff est la lutte contre la fraude. Afin de préserver la crédibilité de cet examen, Ouadjaout a sollicité ses collègues du gouvernement, à l'instar du ministre de l'Intérieur, de la Défense nationale et de la Poste et des Télécommunications. Le verrouillage ne concerne pas uniquement les salles d'examen. La Dgsn a annoncé, hier, mobiliser, pour sa part, 11.000 policiers, tous grades confondus, en vue de garantir le bon déroulement des épreuves du BEM. Des brigades relevant de la Gendarmerie nationale seront également mobilisées à proximité des centres d'examen, pour accompagner et sensibiliser les candidats dans cette conjoncture sanitaire exceptionnelle. Les réseaux sociaux seront également sous la loupe, pour surveiller et dissuader les tentatives de triche. Les auteurs d'éventuelles fuites ont de quoi s'inquiéter. Le dispositif de lutte contre la triche et les fuites, lors des examens officiels, avait été rigoureusement renforcé. Les auteurs devront faire face à la justice et les autorités prendront les mesures nécessaires, afin de les sanctionner. Le Code pénal, visant à préserver la crédibilité des examens et des concours, adopté l'année dernière prévoit de lourdes sanctions, allant jusqu'à la prison. Les peines allant de 5 à 10 ans avec une amende allant de 500.000 à 1.000.000 de DA sont par exemple prévues par la loi lorsque l'infraction est commise par un groupe de personnes ou d'une personne qui utilise un système de traitement automatisé des données ou des moyens de communication à distance. Ces mesures dissuasives sont donc là et pourraient dissuader toute tentative de triche ou de fraude. Elles ont prouvé leur efficacité, durant les examens officiels de l'année dernière où il n'y a pas eu de cas de triche signalé. Les résultats seront-ils à la hauteur des espoirs des candidats, de leurs parents et des autorités? Cette question s'impose d'elle-même, après une année mouvementée, sans oublier le fait que le plan exceptionnel adopté par la tutelle dans les trois cycles de l'enseignement, en raison de la conjoncture sanitaire, a impacté l'assimilation, par l'élève, en classe. Le net «recul» des résultats du 1er semestre est l'argument avancé par les parents d'élèves, qui craignent pour la scolarité de leurs protégés. Face à ces inquiétudes, le ministre avait rassuré: «Les sujets des examens porteront sur les cours donnés en classe.»

Une déclaration qui a de quoi dissiper une partie du stress et de l'angoisse des 731.723 candidats du bac de cette année. Leur tour est prévu dimanche prochain.