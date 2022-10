L'économie nationale, alimentée par un taux de croissance de 4,7%, favorise la création de postes d'emploi. En effet, l'Algérie s'achemine vers la création de presque 60 000 nouveaux postes de travail en 2023. Cette dynamique touche particulièrement des secteurs employeurs comme la santé qui vient en tête avec une prévision de 19 952 postes à pourvoir.

Cette forte reprise du marché du travail est confirmée par les spécialistes du recrutement qui font part de chiffres record, souvent repris par des confrères.

En effet, le gouvernement prévoit la création de près de 60 000 nouveaux postes d'emploi au cours de l'année prochaine en Algérie. Donnant, de la sorte, la chance à des milliers de chômeurs d'avoir des postes stables.

En fait, cette procédure nécessite des dépenses qui s'élèvent à 27 milliards de dinars. Soit, l'équivalent de 2 700 milliards de centimes. Sachant que le texte de loi du budget de l'État a indiqué que 36 566 nouveaux postes financiers ont été ouverts. Parmi eux, 19 952 postes concernent le secteur de la santé. C'est du moins ce que rapportent des sources médiatiques.

Par ailleurs, 10 000 postes de travail ont été ouverts pour le secteur de l'Éducation nationale. Au moment où 1 400 autres ont été réservés pour le secteur de l'enseignement supérieur. De même, 1 334 postes concernent le secteur des affaires religieuses. Quant au secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, 1 240 postes sont prévus pour celui-ci. Et 876 autres pour le secteur de la jeunesse et des sports.

Dans le détail, le nombre total des postes de travail devrait, ainsi, augmenter en 2023 pour atteindre 2 567 224. Et ce, contre 2 530 658 postes de travail en 2022. Il est utile de noter que le projet de budget de l'État a répertorié, par ailleurs, 66 678 postes vacants pour l'année 2023. Parmi ces postes d'emploi, 8 413 sont destinés au secteur de l'enseignement supérieur, 3 845 postes pour le secteur de l'intérieur ainsi que 3 100 autres sont prévus pour le secteur de la santé. En plus, 3 050 autres concernent le secteur des finances.

Ainsi, 2 122 pour la justice. Contre 1 844 pour le secteur de la formation et l'enseignement professionnels. C'est dans ce sens que les postes qui sont prévus en 2023 devraient atteindre 59 244 postes. Autant dire que cette amélioration touche de nombreux secteurs d'activité. Cette dynamique est assurément soutenue par les orientations du président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a pris de nombreuses décisions, notamment sur la création des postes d'emploi en Algérie.

D'ailleurs l'équipe gouvernementale chargée de traduire ces décisions sur le terrain et par la voix du Premier ministre Aimene Benabderrahmane reconnaît que «les fruits des efforts du président Tebboune sont aujourd'hui visibles avec la concrétisation de plus de 80% de ce qui était tracé, soit la réalisation de 42 des 54 engagements du président de la République».

Citons à ce titre la situation des bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (Daip) et celui relatif aux titulaires des diplômes en fin de contrat, le Premier ministre a eu à rappeler que «le décret exécutif promulgué en 2019 a pris en charge l'insertion des catégories qui étaient en activité jusqu'au 31 octobre 2019 et dont l'effectif s'est élevé à près de 380 000 bénéficiaires».

Pour ce faire, avait-on signalé, un calendrier a été arrêté, en vue d'achever l'opération de leur insertion avant fin 2023. Benabderrahmane avait en outre précisé que le gouvernement avait dégagé pour l'opération une enveloppe financière de près de 100 milliards de DA.

«En exécution des instructions du président de la République concernant la régularisation de la situation des affiliés au dispositif d'insertion sociale des diplômés dont l'effectif a dépassé, fin 2021, quelque 180.000 affiliés, leurs contrats ont été transformés en contrats de travail à durée indéterminée (CDI)».