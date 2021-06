L'un des mis en cause a avoué être en contact permanent avec ce leader, présenté comme étant le coordinateur de Rachad, à Constantine.

Suite à des investigations opérées par les forces de la Gendarmerie nationale, sur la base de renseignements vérifiés, six terroristes du mouvement subversif Rachad ont été arrêtés et présentés le 20 du mois courant devant la justice. Cette dernière s'est fendue d'un communiqué où elle a souligné les tenants et les aboutissants de cette affaire, mentionnant les noms des mis en cause d'ailleurs connus pour leur actes. Il s'agit de M.W., T.L., M.M.H., D.S., B.M.T. et B.M.F., qui ont fait l'objet d'un mandat de dépôt pour les chefs d'inculpation, selon les articles 100, 146 bis, 87 bis, 12, 13 et 3, de constitution et d'adhésion à un groupe terroriste, atteinte à la sécurité et à l'unité et de la nation, atteinte aux institutions de l'Etat, insécurité, terrorisme, incitation à la violence, diffusion d'idées et littérature subversive, et incitation aux attroupements illégaux.

Les faits, selon le communiqué de la justice, ont été révélés après qu'il a été démasqué les relations entre D.S et B.M.T., un des leaders présumés du mouvement Rachad pour la conduite de manifestations non autorisées, à Constantine. Le mis en cause, D.S., sera arrêté au centre-ville dans un véhicule contenant des pancartes notamment celles de B.M.T. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, il sera découvert au domicile du premier accusé, de la littérature subversive.

Le mis en cause a avoué être en contact permanent avec ce leader, présenté comme étant le coordinateur de Rachad à Constantine. Il a avoué également que plusieurs rencontres ont été tenues dans le but d'organiser des marches et de discuter de la situation politique du pays.

Il a reconnu également que les autres membres impliqués et cités plus haut, avaient pour mission la collecte d'argent pour alimenter les membres de ce mouvement à l'étranger, tout en le renseignant sur le contexte politique qui prévaut au pays.

Leurs principaux contacts à l'étranger sont, à l'évidence, Zitout Mohamed El Arabi et une certaine M.M. La justice souligne que le groupe est placé sous mandat de dépôt et devrait être jugé prochainement. Rappelons que le mouvement Rachad et le présumé parti politique, le MAK, ont été classés parmi les organisations terroristes, après qu'il a été découvert leurs intentions contre l'Algérie.