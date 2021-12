Six éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes, à travers le territoire national, ont été arrêtés par les Forces de l'Armée nationale populaire a indiqué un communiqué transmis, hier, à notre rédaction par le MDN, dans lequel il rend compte de ses activités au cours de la période allant du 24 au 30 novembre. Des résultats probants, comme à chaque fois, entrant dans le cadre «de la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme». Dans l'exercice de leur noble mission, menée avec un grand professionnalisme, relativement au contexte des opérations de lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, «des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e Régions militaires, 11 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de quantités de drogues via les frontières avec le Maroc, s'élevant à 3 quintaux et 33 kilogrammes de kif traité, tandis que 28 autres narcotrafiquants ont été arrêtés, avec en leur possession 62 kilogrammes de la même substance et 203 740 comprimés psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres Régions militaires».