«Rien ne se perd, tout document peut faire l’objet de…falsification». Le trafic des documents dépasse le seuil de l’entendement. C’est une première en Algérie. Le fait a été découvert à la fin de la semaine dernière, par les policiers de la sûreté de daïra d’Es Sénia en collaboration avec la Police des frontières de l’aéroport international d’Es Sénia. Les éléments des deux services ont arrêté 6 passagers, dont 3 femmes, s’apprêtant à embarquer vers l’étranger, avec en leur possession des documents sanitaires falsifiés notamment de faux tests PCR. Les mis en cause sont âgés entre 33 et 56 ans. La vérification des codes QR a permis de découvrir le subterfuge. Les documents falsifiés, n’étaient pas inscrits dans la base des données mise en place par les autorités en charge de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Conduits aux locaux de la sûreté de la daïra d’Es Sénia, les 6 individus en question ont reconnu les faits. Après le parachèvement des formalités policières, ils ont été présentés par-devant le parquet. Ils seront jugés pour faux et usage de faux, falsification de documents de voyage, en plus de l’exposition de la vie d’autrui au danger. Cette affaire survient alors que la Covid 19, très précisément le variant Omicron, continue de sévir. La situation est plus ou moins grave. Ce virus n’a épargné aucune couche sociale et encore moins une quelconque corporation, en particulier le personnel soignant.