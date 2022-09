À quelques encablures des élections locales partielles prévues dans six communes en Kabylie, où le scrutin n'a pas eu lieu le 27 novembre 2021, Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), vient de communiquer, à la faveur d'une conférence de presse, les chiffres relatifs au rendez-vous électoral du 15 octobre prochain. Il a, à ce titre évoqué, 90 sièges à pourvoir dans les circonscriptions communales concernées par ce vote. Concernant le corps électoral, Mohamed Charfi a cité 57 600 électeurs concernés par ces élections partielles, englobant Tizi Ouzou et Béjaïa, dont 305 nouveaux électeurs. Le président de l'Anie a assuré que 53 dossiers de candidatures ont été retirés dans les communes concernées par le scrutin. Il a alors précisé que sept partis politiques ont retiré 38 dossiers de candidature contre 15 dossiers pour les listes d'indépendants. Selon Mohamed Charfi les partis en lice sont le Front de Libération nationale (FLN), le Front des forces socialistes (FFS), le Mouvement El Bina, le Rassemblement national démocratique (RND), le Front El Moustakbel et le Mouvement de la jeunesse algérienne (MJA). Le président de l'Anie a ajouté que 404 candidats sont appelés à concourir à travers les six communes concernées, soit 262 sur le territoire de la wilaya de Béjaïa et 139 à la wilaya de Tizi Ouzou. Les communes concernées sont Feraoun, M'cisna, Toudja et Akbou dans la wilaya de Béjaïa, et Aït Mahmoud et Aït Boumahdi dans la wilaya de Tizi Ouzou.