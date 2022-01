Les accidents de la route continuent de faucher les vies humaines. Au moins 10 personnes sont décédées et 129 autres blessées, samedi dernier, à travers plusieurs wilayas du pays, selon la direction générale de la Protection civile. Hier, ce sont six autres victimes qui ont allongé la macabre liste des accidents de la route. À Jijel, deux personnes sont mortes, suite au renversement d'un véhicule de tourisme sur les hauteurs de la localité Boudriaâ Ben Yadjis dans la daïra de Djimla à cause du verglas. La voiture qui a dérapé à cause de la formation d'une couche de verglas sur la voie est tombée à 200 mètres en

contrebas de la route. Quatre autres personnes ont trouvé la mort dans un autre accident de la route survenu tôt, hier matin, sur la RN-6 au sud de Béchar. L'accident s'est produit sur l'axe routier de la RN-6, à quelques encablures de la commune de Bechar, lorsqu'un véhicule touristique transportant les victimes est entré en collision avec un camion de transports de cheptel, causant la mort sur le coup de quatre personnes. Hier, les services de la Sûreté nationale ont fait état de 90 accidents de la circulation survenus en zones urbaines pour les deux journées du 14 et 15 janvier seulement, faisant cinq victimes et plus d'une centaine de morts. Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents induits, notamment par le non-respect du Code de la route et de la distance de sécurité, l'excès de vitesse, la fatigue et le manque de vigilance au volant.