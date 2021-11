Le procureur prés le tribunal d'Oran a requis des sentences allant entre 6 à 4 ans de prison ferme à l'encontre de l'ex-wali d'Aïn Temouchent Ahmed Hamou Touhami, du directeur des biens domaniaux, du directeur des services agricoles, du directeur des mines, un ancien maire et 20 autres accusés. Les mis en cause sont poursuivis pour des chefs d'accusation liés à la corruption, à savoir des transactions douteuses, en violation de la réglementation, octroi d'indus privilèges et autres affaires liées à la corruption. Le verdict sera rendu le 29 du mois en cours. Cette affaire, impliquant prés de 100 personnes, devait être traitée par les magistrats du pôle pénal régional avant qu'elle ne soit transférée au tribunal d'Oran. L'enquête, diligentée par les services de sécurité, a fait état dans le rapport final de dépassements à la pelle «perpétrés» par les mis en cause sous le règne de l'ex wali d'Ain Temouchent, cité lui aussi en qualité d'accusé ayant cautionné les faits alors qu'il était le premier garant de la sécurité des biens de l'état. Des terrains et des fonciers stratégiques et agricoles ont été accordés à de tierces personnes, des hommes d'affaires, autres cadres de l'état parmi lesquels figurent un ex-wali et le fils d'un gendarme, pourtant n'youvrant pas droit. Selon l'arrêt de renvoi, lesdits terrains ont été accordés en transgression flagrante et totale de la réglementation. Ils ont été cédés «contre le dinar symbolique». Cette histoire a commencé suite à la déposition formulée par une tierce personne n'ayant, pour des raisons inexpliquée, pas pu bénéficier d'un terrain agricole par voie de concession alors que, signale le même plaignant, «la direction des services agricoles de la même wilaya a annoncé l'octroi de fonciers agricoles au profit des fellahs». «Pour peu que ces derniers présentent des dossiers d'éligibilité», a révélé le document d'accusation, citant le plaignant «ayant été écarté». «En dépit de la conformité des dossiers à la réglementation qu'ils ont présentés, de nombreux fellahs n'ont pu bénéficier de terrains». Grande a été leur stupéfaction lorsque la liste des bénéficiaires a été rendue publique. Plus d'un, jugé éligible, alors qu'ils «n'ouvrait pas droit, si l'on prend compte la réglementation fixant les modalités permettant l'acquisition de ces biens domaniaux», dévoile le document d'accusation. Poussant leurs investigations, les enquêteurs ont conclu que «les bénéficiaires ont obtenu ces terrains contres de «modiques sommes» représentant les frais d'acquisition, à savoir le timbre fiscale et une somme ne dépassant pas le seuil de 150000 dinars», en plus des autres bénéficiaires ayant obtenu des terrains grâce à des pratiques reposant sur «le copinage». Le rapport d'enquête fait état de 74 personnes ayant bénéficié des largesses du pouvoir local alors qu'ils ne sont pas éligibles. Paradoxalement, leurs dossiers ont eu l'aval de la commission de wilaya sur instruction, relève le document d'accusation, de l'ex wali d'Ain Témouchent qui s'est ingéré dans le choix des bénéficiaires. Dans cette affaire, plusieurs autres maires n'ont pas jugé utile d'intervenir pour stopper cette «gabegie» orchestrée à grande échelle.