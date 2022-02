Jusqu'à jeudi dernier 59 personnes atteintes de Covid-19 étaient encore en soins intensifs au niveau de l'hôpital universitaire de Constantine, a annoncé la DSP dans un communiqué. Durant ces dernières 48 heures, la même source a déploré le décès d'un patient. Ce qui porte à la hausse le taux de mortalité due à cette pandémie au niveau de la wilaya de Constantine, comptant ainsi 908 décès. En revanche, la même source indique que le taux de personnes ayant été contaminées est de 13 984 patients, dont deux ont été déclarées positives, ce mercredi. Par ailleurs la DSP a révélé que ces deux derniers jours, 357 939 personnes se sont fait vaccinées. Des opérations de vaccination toujours en cours au niveau des mosquées de Constantine et des centres hospitaliers. On estime toujours que ce taux reste timide par rapport aux objectifs tracés par l'État qui souhaite au moins la vaccination de la moitié de la population. Malgré cela, les prémices d'un retour à une vie normale commencent à se faire sentir. Beaucoup de citoyens estiment qu'après cette 4e vague, la situation va se rétablir. Néanmoins, des spécialistes appellent à la vigilance et au respect des mesures de sécurité sanitaires et des gestes barrières dans la mesure où on estime qu'il est trop tôt pour dire que c'est la fin de la pandémie.