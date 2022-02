Ce sont pas moins de 57 conventions liant le «groupe Sonatrach » à des établissements universitaires qui ont été signées dans le pays durant l’année 2021, a indiqué, hier, la compagnie pétrolière. Ces conventions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie adoptée par Sonatrach « pour soutenir les établissements universitaires nationaux et sa contribution à la promotion du partenariat scientifique, entre la compagnie et l’université », lit-on sur la page facebook du groupe. Sonatrach a rappelé également avoir signé, le 10 octobre 2021, la «déclaration générale de la politique du contenu local » qui définit les objectifs stratégiques à atteindre, sur la base des engagements pris pour la maximisation du taux d’intégration nationale dans toutes ses activités.

La maximisation du taux d’intégration nationale vise, explique-t-on, à encourager le développement du contenu local dans la procédure de passation de contrats de l’entreprise et optimiser le recours à l’outil de production nationale de biens et de services. Dans ce cadre, Sonatrach a signé six contrats avec les filières du groupe d’un montant global de plus de 105 milliards de/DA, ajoute la même source.