L'entreprise algérienne de fabrication de véhicules de la marque Mercedes-Benz (Safav-MB), d'Aïn Bouchekif, (Tiaret), relevant du ministère de la Défense nationale, a livré lundi 562 véhicules à des organismes et institutions relevant des secteurs public et privé. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. C'est, à ne pas en douter, par ce procédé que l'ANP participe au développement de l'industrie automobile dans le pays et contribue ainsi à l'émergence de son économie. Ces attributions entrent «dans le cadre de la satisfaction des besoins des structures du ministère de la Défense nationale et des différentes entreprises nationales, publiques et privées», a souligné la même source et ce « sous la supervision directe de la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale». Le ministère ajoute que cette procédure, qui n'est pas la première et ne sera certainement pas la dernière, s'inscrit «au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale, de la direction générale de la Sûreté nationale, des administrations publiques ainsi que des entreprises économiques civiles, publiques et privées», mais aussi « dans la stratégie adoptée par le ministère de la Défense nationale avec les différentes structures publiques et entreprises économiques, visant à relancer l'industrie nationale avec des produits de qualité répondant aux normes internationales». Selon le directeur général de la Société algérienne des services de vente et d'après-vente de la marque Mercedes-Benz, Noureddine Mesmous, il est prévu l'ouverture, début juillet, de deux sites dans les wilayas de Sétif et Tlemcen pour assurer des services après-vente, en application de l'engagement de l'institution d'apporter les meilleures prestations liées à la fourniture de pièces de rechange et à la garantie de services après-vente sur l'ensemble du territoire. La participation de l'ANP dans le développement du secteur de l'économie s'avère la voix à suivre. Dans ce contexte rappelons que l'ANP a été «présente en force lors de la version 2022 de la FIA», avait rapporté l'Expression. L'évènement s'est tenu du 13 au 17 juin courant au Palais des expositions des Pins maritimes d'Alger. L'on note «l'Industrie militaire est représentée par 19 entreprises représentant des unités de production à caractère économique dans les secteurs de l'industrie mécanique, du textile et de la construction navale, de quoi contenter tous les centres d'intérêt». Par cette contribution, l'ANP «propose des produits, équipements et services avec un taux d'intégration remarquable qui varie selon l'activité et qui atteint les 100% dans certains d'entre eux». Sur le registre de l'automobile, il a été souligné que pas moins de 3500 véhicules ont été distribués en plus des 562. En 2018, avant la crise sanitaire, qui a freiné toutes les activités, un total de plus de 5000 véhicules a été commercialisé par cette société.