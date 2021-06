Le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'investissement (Andi), Mustapha Zikara, répondant à une question d'un opérateur économique, a déclaré que son agence «a enregistré 526 projets d'investissement pour près de 140 milliards de dinars, au cours du premier trimestre 2021, pouvant donner lieu à des prévisions de près de 14.000 emplois envisagés, enregistrant une progression par rapport à 2019 et 2020», a-t-il précisé, avant d'ajouter que «les statistiques pour le deuxième trimestre sont en cours de finalisation». Selon Zikara, «l'Agence enregistre une moyenne de 2 000 investissements annuellement, depuis 2019. Cette moyenne a été quelque peu altérée par la pandémie de Covid-19». a-t-il ajouté, en réponse à une question au sujet de «l'absence de réunion du Conseil national de l'investissement depuis quelques années». Abordant la sempiternelle question du Doing Business et les classements de l'Algérie, Zikara estime que «c'est un

document politique et ses classements sont erronées et ne reposent sur aucun indicateur fiable. C'est un classement politique», dira-t-il.