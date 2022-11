Pour mieux traduire la transparence dans le traitement des dossiers de logements sociaux objet des recours, la daïra d’El Bouni, dans la wilaya d’Annaba, ouvre ses portes aux citoyens. Cette institution de l’État vient d’adopter une nouvelle démarche dans l’étude et le traitement des dossiers de recours, déposés par les postulants aux logements sociaux à Annaba. Si auparavant le traitement des recours se faisait par la commission de daïra, sans la présence des concernés, désormais la présence des demandeurs de logements, dont les noms ne figurent pas sur les listes affichées, est tolérée. Étudiés au cas par cas, les résultats des recours sont argumentés. Cette démarche adoptée par la daïra d’El Bouni a permis la réception et l’écoute de plus de 1500 personnes ayant introduit des recours. Lancée depuis plusieurs jours, l’opération d’écoute des postulants écartés de la liste des 1426 logements sur un total de 1523 unités sociales dans la commune d’El Bouni se poursuivra chaque lundi, pour inclure tous les quartiers restants. Rappelons que, la commission des recours a traité 500 recours introduits par les postulants des cités Chabia et 1er-Mai. De même pour Boukhadra, où près de 900 personnes ont été reçues. Une opération élargie à El Bouni-Centre, Oued Ennil, Essarouel. Il en est de même pour les dossiers de recours de Sidi Salem. Pas moins de 100 personnes ont été reçues. Le processus se poursuivra jusqu’à l’achèvement de tous les recours. Au dernier jour de cette opération, tenue au complexe sportif à El Bouni, plus de 5000 recours ont été traités par ladite commission. Un travail titanesque, mais fortement loué par les postulants aux logements sociaux. Ces derniers ont massivement afflué vers le siège de la commission pour y introduire leurs recours, notamment après l’affichage de la liste préliminaire des bénéficiaires des 1426 logements sociaux. Selon certains demandeurs de logements, la démarche des services de la daïra d’El Bouni, apporte plus de visibilité dans la traitement des recours et assure surtout de l’équité dans l’attribution de logements.