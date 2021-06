Les services des garde-côtes de la wilaya d'Oran ont saisi, hier matin, une énorme quantité de cocaïne, estimée à 4 quintaux et 90 kg, retrouvée flottant à la surface de la mer près du port d'Arzew. Une marchandise estimée à près de 500 milliards centimes. La drogue était répartie dans des sacs flottant à la surface de la mer, à quelques kilomètres du port d'Arzew. Pour l'heure, les autorités n'ont pas identifié les trafiquants ni l'origine de la drogue. Cette énorme quantité de drogues dures a été trouvée par trois pêcheurs qui ont remarqué des sacs de contrebande flottant à la surface de la mer à quelques kilomètres des côtes d'Arzew. C'est l'équipage d'un bateau de pêche qui a repéré les colis suspects et alerté les autorités, et dès que les gardes-côtes ont été informés, leurs services se sont précipités pour boucler les lieux, tandis que le service de recherche et d'enquête de la Gendarmerie nationale a ouvert une vaste enquête pour identifier les trafiquants et l'origine de la drogue. Une affaire qui n'est pas sans rappeler celle de Skikda lorsque les gardes-côtes, en patrouille près de la zone industrielle, ont découvert dans la soirée de vendredi 25 janvier 2019 une énorme quantité de cocaïne, estimée à trois quintaux et 712 grammes, enfouie dans des sacs à dos. Il s'agit de la plus grosse saisie opérée par les douanes algériennes depuis celle fin mai de 700 kg de cocaïne dans le port d'Oran, qui avait suscité l'ouverture d'une enquête. Dans cette dernière affaire, les stupéfiants ont été trouvés à bord du Vega Mercury dans un conteneur transportant de la viande congelée et ayant fait escale dans les ports espagnols de Las Palmas et de Valence avant d'atteindre Oran. En février 2019, les services des douanes ont mis la main sur 1,15 kg de cocaïne à Khemis El Khechna, dans la wilaya de Boumerdès. Dans cette affaire, les stupéfiants étaient dissimulés dans un conteneur alimentaire ayant transité (sic!) par l'Espagne vers l'Algérie. La drogue a été découverte dans un container frigorifique, bourré de cartons de matière première destinée à la fabrication d'une marque de fromage bien connue sur le marché algérien appartenant à un député. La marchandise a été importée de Hollande et a fait escale à Valence, en Espagne avant d'être acheminée au port sec de Khemis El Khechna, à Boumerdès, où elle était en attente de dédouanement. Une opération similaire à cette de 2015, lorsque 156 kg ont été découverts au port de Baraki. La drogue dure était dissimulée dans un container alimentaire transportant du lait en poudre importé de la Nouvelle-Zélande et transitant par l'Espagne (resic!) vers l'Algérie. Après Al Qaïda au Maghreb, la cocaïne latino-américaine? L'Algérie est-elle en train de devenir une nouvelle étape sur la «côte de la cocaïne»? Que signifient ces saisies pour l'Algérie, un pays loin d'être perçu comme un acteur stratégique du commerce de la cocaïne en Afrique? Selon les observateurs, il semble peu probable que la cocaïne ait été destinée à la consommation locale. Le marché national étant trop restreint pour absorber une telle quantité de stupéfiants d'autant qu'à raison de 14 000 à 15 000 DA le gramme, un kilogramme de cocaïne vaut entre 14 et 15 millions de dinars. Il semble donc bien plus probable que la cocaïne ait été en transit en Algérie, destinée à être distribuée en Europe et au Moyen-Orient. L'Algérie est-elle en train de se transformer en une route (transit) pour le trafic des drogues dures latino-américaines? En effet, le choix des côtes oranaises est loin d'être fortuit... Grand port de commerce et de passagers situé à seulement 200 km de l'Espagne, Oran occupe une position stratégique pour le trafic de drogue. En janvier 2015, les pêcheurs ont découvert plus de 81 kg de cocaïne près des îles Habibas, à seulement 10 km des rives de la ville. Doit-on, pour autant, dire que les côtes algériennes sont sur le point de devenir des zones de transit pour la drogue latino-américaine?